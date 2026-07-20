20/07/2026 16:09

據《彭博》引述消息人士透露，香港交易所(00388)正研究延長證券交易時間，當中包括取消現行午休安排的方案，以期與全球主要市場的交易時段更為銜接。據了解，港交所近月已向多家主要經紀商及交易商交代相關構思。

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方案倡提早開市半小時，午休取消

消息人士指，在其中一个探討方案中，港交所建議將股票交易開市時間提早30分鐘至上午9時，並取消現時中午12時起的一小時午休時段。目前香港是少數仍設有午休時段的主要交易所之一，與中國內地及日本股市類似。

港交所亦正研究增設晚市交易時段，以捕捉美國市場早段交易活動，時段或介乎晚上8時至午夜12時。消息人士補充，收市時間將維持在下午4時不變，以預留時間進行清算及結算工作。據悉，若落實晚市時段，初步只會涵蓋少數較受投資者關注、同時在美國發行預託證券（ADR）的大型股份，以針對性提升相關股份的成交量。

券商業界對加時反應審慎

延長交易時間一直是本港逾500家券商關注的議題。對上一次港交所於2012年提出延長交易時段方案時，曾引發業界強烈反對。當時港交所最終將上午開市時間由10時提早至9時30分，下午開市時間由2時30分提早至1時，但保留了午休安排。是次研議取消午休及增設晚市，預料將再次考驗市場各方的接受程度。

港交所：正研究包括延長交易時段在內多項提升市場便利性措施

港交所發言人接受《經濟通通訊社》查詢時表示，一直致力於提升香港作為國際金融中心的競爭力，目前正在研究包括延長交易時段在內的多項提升市場便利性的措施。港交所當前首要的工作是研究延長衍生產品市場交易時段的建議，是否落實相關建議尚待收集市場意見及監管機構批准。

發言人又指，港交所亦會定期探討各種優化市場的安排，有關優化現貨市場交易時間的建議現在仍處於非常早期的探討階段。任何有關現貨市場的調整均需審慎評估對市場的影響，並綜合考慮市場各方的意見和互聯互通機制的安排。

香港證監會表示，已與交易所就可能改進交易時間以評估其影響進行初步討論，並將繼續與各利益相關者密切合作。

撰文：經濟通採訪組