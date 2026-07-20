20/07/2026 16:59

今日亞太區普遍向下，以半導體板塊為主的韓股重挫逾4%；港股則在中證監召開座談會與一眾內地AI平台股的利好帶動下領漲亞太區股市，單日升幅超過500點，繼上周四（16日）後再次收報兩萬五之上，恒生指數全日收報25143，升580點或2.4%，再次收在50天線之上。資金重新流入，大市錄得超過140億淨買入，主板成交超過3064億元。恒生中國企業指數收報8381，升245點或3%。恒生科技指數收報4752，升128點或2.8%。惟北水仍然保持淨流出，約60億元，較上周五水平擴大。

阿里(09988)旗下千問AI全新「Qwen3.8」大模型即將正式發布，並向全球開源。該模型擁有高達2.4萬億的驚人參數規模，逼近國產初創獨角獸「月之暗面」此前發布的全球參數規模最大的開源模型「Kimi K3」，官方形容其為「可能是除了Fable 5外最強大的模型」。阿里升3.7%，報116.8元。

據報月之暗面計劃半年內在港登陸上市，除阿里外另一投資人騰訊(00700)升3.5%，報477.8元；和月之暗面同屬AI六小虎的智譜(02513)及MiniMax(00100)股價受同業技術進步而受挫，智譜大跌19.6%，報890.5元；MiniMax挫10.6%，報193.1元。

權重科技股造好，快手(01024)升4.6%，報45.26元；美團(03690)升3.2%，報86.3元；小米(01810)升3.2%，報27.74元。

美伊互襲形勢繼續升級，油價持續上升，三桶油齊漲，中海油(00883)升5.2%，報23.9元；中石油(00857)升4.2%，報9.99元；中石化(00386)升0.7%，報4.29元。

中證監就促進資本市場穩定健康發展召開座談會，各央企亦陸續發公告計劃增持，央企及券商股今日造好，中煤能源(01898)升8.2%，報10.8元；中鋁(02600)升4.7%，報7.97元；中車(01766)升3.9%，報4.81元；中信証券(06030)升2.3%，報27.32元；中金(03908)升3.2%，報21.68元。

內地鋰離子電池消費稅豁免9月結束，鋰礦股齊挫，天齊鋰業(09696)跌4.9%，報30.88元；贛鋒鋰業(01772)跌4.5%。

東陽光藥(06887)旗下甘精胰島素注射液料近期發貨，將正式開展拓美國市場商業化落地，東陽光藥大升18.9%，報33.3元。

中軟國際(00354)夥Kimi開發者月之暗面簽合作協議，共建FDE創新實驗室，中軟國際股價應聲大漲，全日升23%，報3.64元。

恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯(00981)，科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及智譜。

撰文：經濟通市場組