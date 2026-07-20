20/07/2026 17:45

滬深股市連日大跌後，「國家隊」出手救市。滬綜指今日（20日）一度重返3800點，可惜午後升幅迅速收窄，最終全日僅升0.85%報3796.28點；深成指更升轉跌，收低0.71%，創業板指升0.42%。兩市全日成交額2.7萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增473億元或2%。

中證監主席吳清今日上午主持召開投資者座談會，與8名投資者代表面對面交流。（中證監網站圖片）

國有資本運營平台國新控股和中國誠通昨晚均宣布已買入中國股票，今日多家央企密集披露回購、增持計劃，包括中國鋁業(滬:601600)、中國中車(滬:601766)、中煤能源(滬:601898)、中國石化(滬:600028)等。市場人士分析，預計本周股市主要基調以反彈為主。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7670，較上個交易日4時30分收盤價升103點子，全日在6.7661至6.7760之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7948，較上個交易日跌14點子，兩連跌，較市場預期偏弱近130點子。

今日新聞精選

1. 中國證監會網站發文稱，中證監主席吳清今日上午在北京到證券營業部調研並主持召開投資者座談會，與包括大中小散各類投資者的8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。會上，投資者代表建議加強一二級市場逆周期調節，多措並舉引導中長期資金入市，規範發展量化交易和AI應用等。吳清表示，中證監將堅持防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者。

2. 據內媒不完全統計，7月17日晚間以來，滬市39家公司披露增持回購相關公告。其中，9家公司披露新增的增持回購計劃，合計金額上限9億元。7月以來，滬市披露回購增持公告合計212家次，其中58家公司新增回購增持計劃，合計計劃回購增持上限81億元。另外，上汽集團 (滬:600104)今天發布公告，收到控股股東上海汽車工業（集團）有限公司的承諾函，自7月20日起6個月內，不以任何方式減持其持有的公司股份。華域汽車(滬:600741)亦稱控股股東上汽集團承諾半年內不減持其持有的公司股份。

3. 人民銀行公布，7月1年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別為3%和3.5%，連續14個月維持不變，符合市場預期。《路透》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月LPR報價持平的直接原因是主要政策利率保持不變，且當前商業銀行淨息差再創歷史新低；若下半年外需放緩、內需提振需求上升，人行有望在三季度末前後實施10個基點左右的政策性降息，並帶動LPR同步下調。

4. 工信部信息通信發展司司長謝存今日在國新辦記者會上表示，將印發算力標準體系建設指南，推動建立算力服務能力評估、算力市場化定價等標準；又工信部將把新一代通信網規劃建設作為推動信息通信業發展的重點。工信部運行監測協調局局長陶青則稱，工信部將持續增強關鍵軟件產品和服務供給能力，加快出台人工智能+軟件行動方案，推動軟件開發智能化轉型。工信部總工程師王衛明表示，目前工信部正在加緊制定培育全國一體化技術市場的政策文件，著力破除技術交易過程當中的區域壁壘和制度障礙。

5. 中國外交部發言人林劍宣布，外長王毅將於7月22日出席在菲律賓馬尼拉舉行的中國-東盟外長會，於23日至25日出席在吉爾吉斯喬蓬阿塔舉行的上海合作組織成員國外長理事會會議並訪問吉爾吉斯。當被問及王毅是否會在中國-東盟外長會期間與美國國務卿魯比奧舉行會晤時，林劍未作出明確回應。他補充稱：「中美雙方就年內元首的互動安排保持著溝通。」魯比奧稍早表示，願意在菲律賓與王毅會晤，他並預期中國國家主席習近平將於9月訪美。

6. 據日媒報道，本田今日宣布，與中國廣汽集團(02238) (滬:601238)的合資合同延長10年，持續至2038年。雙方在7月上旬簽署了延長合資的合同；原有合同將於2028年到期，此前外界大為關注，在銷售低迷的情況下，雙方會否延長有關合同。《財聯社》亦引述本田中國表示，本田、廣汽就雙方旗下廣汽本田合資合作項目正式簽署戰略續約協議，在股比保持不變的同時將合作期限延長至2038年。報道引述本田中國內部人士指，「我們還是要在中國市場堅持下去」。

7. 據《路透》報道，中國海關總署今日更新的數據顯示，今年6月中國整體稀土磁鐵出口量5649.1噸，創今年1月以來最高，並創歷年同期新高，較前月增19.4%，較上年同期增77.2%；上半年累計出口量同比增長1.2%。今年以來稀土磁鐵出口平均單價明顯上升，6月均價升至59美元/千克，為2023年8月以來最高水平，當月稀土磁鐵出口金額增至近四年新高。其中，6月中國對日本的稀土磁鐵出口量為128.9噸，環比增長4.4%，同比則降2.3%，規模創五年同期最低。

8. 海關總署今日公布的數據顯示，中國6月自美國進口大豆127萬噸，低於上年同期的160萬噸，同比減少20.6%；自巴西的進口量同比增長13.7%，從1062萬噸增至1208萬噸。受巴西供應充足及港口積壓貨物的清關推動，中國當月大豆總進口量升至1355萬噸，創下6月的歷史同期新高。1-6月，自美國進口的大豆較上年同期下降42.4%，至931萬噸；自巴西進口的大豆則增長9.1%，至3475萬噸。

撰文：經濟通中國組