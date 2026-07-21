21/07/2026 08:49

美股周一（20日）在避險情緒升溫下普遍捱沽，三大股指收跌，惟半導體板塊反彈，為納指及標指提供一定支持。

道指收市跌307.16點，或0.59%，報51839.26點；標指微跌14.41點，或0.19%，報7443.28點；納指跌12.17點，或0.05%，報25508.07點。

大市整體偏軟的主因在於中東戰火推高能源成本，加劇市場對通脹反彈及聯儲局貨幣政策壓力的憂慮。美國中央司令部證實，美軍已連續第九晚對伊朗發動軍事打擊。與此同時，伊朗在也門的盟友胡塞武裝宣布，對沙特阿拉伯實施海上禁運。

不過，據路透引述伊朗高層消息報道，針對美國與伊朗持續升級的軍事衝突，有調停方已向德黑蘭政府提出一項為期10日的停火方案，旨在為雙方爭取緩衝空間，並尋求重啟於上月達成但隨後破裂的停火諒解備忘錄。

晶片股在一系列財報公布前反彈，收復上周部分失地，市場將檢驗大型科技公司的盈利能否達到市場的高預期。其中，美光科技(US.MU)反彈1.9%，英特爾(US.INTC)升2.1%，博通(US.AVGO)升近2%。

其他科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌3.3%，特斯拉(US.TSLA)跌約3%，英偉達(US.NVDA)升0.2%，蘋果(US.AAPL)跌2.1%，微軟(US.MSFT)升2.2%，谷歌(US.GOOG)升1.5%，亞馬遜(US.AMZN)升1.1%，SK海力士(US.SKHY)ADR跌1.9%。

霍爾木茲海峽商船通行量暴跌。國際油價顯著抽升，紐約期油上揚1.4%，高見每桶84.6美元水平。布蘭特期油同樣向上，升1.6%，一度高見每桶91美元。

國際黃金市場承壓，現貨金升微跌0.2%，報每盎司4008美元，紐約期金同樣跌0.2%%，報每盎司4010美元。

貝安德任首相英鎊反覆

美匯指數在100.7至100.9區間內進行窄幅上落，日內微升0.2%。前大曼徹斯特市長貝安德正式成為新任英國首相。英鎊匯價走勢反覆回軟，盤中一度跌2.9%。

日本假期休市，美元兌日圓維持在高位震盪，企穩於162.2至162.5區間，微升0.1%。歐元兌美元在1.14至1.144區間震盪，微跌0.2%。

撰文：經濟通國金組