21/07/2026 08:53

要聞盤點

1、美伊戰火推升油價，美股周一（20日）在避險情緒升溫下普遍捱沽，不過半導體板塊反彈，如美光科技(US.MU)反彈1.9%，英特爾(US.INTC)升2.1%，為納指及標指提供一定支持，三大股指輕微收跌。道指收市跌307.16點，或0.59%，報51839.26點；標指微跌14.41點，或0.19%，報7443.28點；納指跌12.17點，或0.05%，報25508.07點。日經指數開報64850點，升709點。

2、據《路透》引述伊朗高層消息報道，有調停方已向德黑蘭政府提出一項為期10日的停火方案，伊朗外交部發言人巴加埃證實伊方已收到調解方提交的停火建議，同時重申德黑蘭的強硬立場，強調談判與戰爭均是實現國家戰略目標的手段，外界所謂「防禦與外交無法並行」的說法並不真確。

3、英國新任首相貝安德正式履新，並隨即公布新一屆內閣名單。前國防大臣賀理安獲委任接替李韻晴出任財政大臣，而外相及內政大臣則分別由文立彬出任及馬曼婷留任。

4、美國將對部分加拿大商品加徵50%的新關稅，30天後生效。能源、鉀肥、關鍵礦產等部分重要進口商品將被排除在外，汽車、金屬等已適用單獨行業關稅的商品也將獲得豁免。

5、特朗普政府宣布，在美國新建、擴建或翻新鋁廠的企業從國外進口鋁可享受關稅折扣，稅率從50%降至約25%。

6、谷歌(US.GOOG)正研發一款代號為「Frozen v2」的新型伺服器晶片，預期按單位功耗計算的Token處理效率將比現有自研晶片飆升6至10倍，最快將於2028年投入部署。

7、貝萊德據悉計畫發行逾120億美元債券，為Meta位於德州的數據中心園區提供融資，債券定於下周初定價。

8、國家統計局數據庫資料最新顯示，6月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率降至14.9%，創一年新低。