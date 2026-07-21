21/07/2026 09:15

美國與伊朗繼續互相攻擊，伊朗支持的也門胡塞武裝組織揚言向沙特阿拉伯進行海上封鎖，刺激油價先升後回順，紐約期油及布蘭特期油收市升約1％。美股周一（20日）先升後跌，道指輕微高開後，升幅曾擴大至逾200點，雖然晶片股回穩，惟波音及蘋果等股價下跌拖累道指掉頭向下。道指收報51839點，跌307點或0.59％；標指跌0.19％，報7443點；納指微跌0.05％，報25508點。

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*恒指夜期略低水，ADR普遍偏軟*

反映中概股表現的金龍指數升0.9％。阿里巴巴升4.67％，報120.34美元；京東升3.31％，報30.60美元；百度2.40％，報109.81美元；理想跌0.16％，報12.37美元；小鵬跌2.51％，報13.19美元；蔚來跌1.43％，報4.81美元；嗶哩嗶哩升2.05％，報18.41美元。

恒指夜期收報25099，跌53點，低水44點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.43％，折合85.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.47％，折合70.2港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.55％，折合480.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.35％，折合27.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.35％，折合396.0港元；滙控(00005)ADR較港股低1.62％，折合155.2港元。





*內地部門頻出招，恒指難大跌料二萬五整固*

恒指昨天（20日）盤中最多漲近600點，最高見25155，距離熊證重貨區最少只有45點。大市氣氛好轉，但淡友並未退縮，最新熊證街貨上升過千張至總數8756張，重貨區維持在25200至25299，數量僅僅減少22張至762張，雖然熊證總數上升，惟增持部分主要在25400之後的組別，顯示淡友進取中帶謹慎。牛證方面，總數減少數百張至7462張，重貨區推前值至24200至24299區間，但該區距離恒指現價約900點。而新開的24400至24699三個百點組別，儘管該區距離恒指現價至少有400多點，惟三區合共亦僅有579張新增，顯示好友態度謹慎。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升21點，報25086，低水57點，預料恒指大致平開，高低約數十點。恒指昨天收市大漲580點，升幅主要來自權重科網股，內銀股以及三桶油。內銀主要靠政策推動，預料升勢難以持久，油價方面，儘管中東局勢緊張，但油價升幅放緩，大戶若要繼續推高恒指，估計權重股繼續成為主要對象。儘管隔夜阿里ADS大升近半成，超越港股昨天收市價，惟旗下跨境電商平台全球速賣通(AliExpress)據報因未能有效遏制非法、不安全及假冒產品銷售，被歐盟處以創紀錄新高的5.5億歐羅（約49.2億港元）罰款，或限制阿里今日升幅。

由於內地次季GDP增長低於預期，加上滬指近日曾跌至10個月低，預料內地將持續出台政策支持。繼中證監座談會及央企股票增持預期後，國家發改委召開座談會表示，指下半年將發揮好存量政策和增量政策集成效應，加快培育消費新增長點。預料短期恒指仍有炒作空間，不過昨天急升之後或先整固，預料恒指大致在25000附近上落。

撰文：經濟通市場組