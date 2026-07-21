21/07/2026 10:30

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

AI大模型競爭進入白熱化！月之暗面發布新模型Kimi K3之際，據報已向股東發送上市議案，最快半年內來港IPO，估值料達300億美元。配合阿里巴巴(09988)及DeepSeek等巨頭新動作頻頻，科技股掀起融資與上市潮，會否再次引爆板塊炒風？

地緣政治危機則同步拖累外圍！美伊衝突持續升級，布倫特原油強勢升破每桶90美元大關，市場疑慮通脹高企或令聯儲局政策生變。「三桶油」應聲造好，油氣板塊能否持續成為資金避險港灣？

此外，市場正密切關注7月底政治局會議為下半年政策定調，花旗更率先上調中國股票至「增持」，重申恒指年底目標為29600點。在地緣震盪、政策憧憬與AI熱潮多重因素交織下，港股後市將如何部署？

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