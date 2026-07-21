21/07/2026 16:53

《經濟通通訊社21日專訊》多家本地銀行推出港元定存優惠及加存息，以搶佔更多港元資金，滙豐為特選客戶提供3個月港元定存年息達2.95厘，起存額為5萬元，適用於新資金透過網上辦理。另外，恒生3個月港元定存年息亦達3厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

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工銀亞洲300萬起存加至3.1厘





工銀亞洲3個月港元定存高達5.88厘，存款額為1000元至5萬元，合資格新客戶於推廣期內透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款，可享特惠年利率。

另外，工銀亞洲上調3個月港元定存年息由3厘至3.1厘，起存額為300萬元，適用於全新工銀財富客戶之客戶，透過分行辦理。

集友上調12個月港元定存息至3.1厘

集友上調12個月港元定存年息由2.6厘至3.1厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。



表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組