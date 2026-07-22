22/07/2026 09:20

美伊衝突未有緩和跡象，隔夜油價金價齊升約2％。惟半導體股抽升帶動美股周二造好，道指略高開數十點後，盤中一度漲逾500點，收市報52224點，升385點或0.74％；標指升0.89％，報7509點；納指升1.29％，報25837點，升幅主要由半導體股帶動，晶片股龍頭英偉達升2％，傳統科網股如Alphabet、IBM、亞馬遜和微軟則跌約1％。

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費城半導體指數急升5.21％，英特爾、美光及超微半導體(AMD)急升8.1％至12.2％。此外，台積電ADR升5.6％；SK海力士ADR(SK hynix)飆13.8％。

*恒指夜期低水過百點，ADR普遍低走*

反映中概股表現的金龍指數跌0.68％。阿里巴巴跌1.97％，報117.97美元；京東跌0.56％，報30.43美元；百度跌1.45％，報108.22美元；理想跌1.29％，報12.21美元；小鵬升1.06％，報13.33美元；蔚來跌0.42％，報4.79美元；嗶哩嗶哩跌0.87％，報18.25美元。

恒指夜期收報24978，跌176點，低水154點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.16％，折合84.2港元；長和(00001)ADR較港股低1.09％，折合70.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低2.20％，折合463.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.83％，折合27.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.75％，折合396.6港元；滙控(00005)ADR較港股高1.33％，折合158.6港元。





*牛熊勢均力敵，費半升勢急高追風險大*

恒指昨天（21日）反覆上落，惟幅度不算大，對牛熊影響溫和。不過，恒指前日（20日）大升後昨天回調幅度小，加上二萬五大關相對穩固，動搖淡友信心。熊證街貨最新減少數百張至總數8366張，重貨區亦由上移至25500至25599區間，惟總數僅有667張。牛證街貨方面，最新增加逾700張至總數8220張，數量與熊證相若，牛熊佔為49.6％對50.4％。熊證重貨區雖上移至24600至24699區間，發行商新開的24700至24999三個百點組別，合共新增541張，顯示好友審慎進攻。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌12點，報24940，低水192點，預料恒指輕微低開。隔夜美股雖造好，惟升市動力主要集中在半導體相關股份。此前費半從高位累跌逾兩成，被視為進入技術性熊證，隔夜一次過急彈半成，反令後市添隱憂，擔心大戶托高派貨。此外，昨天港股AI硬件股已先升為敬，即使今天上升，預料升幅溫和，高追風險高。不過，南方兩倍海力士(07709)昨天升幅相對溫和，不排除今天藉著隔夜美股ADR急升維持強勢。隔夜中概股普遍偏軟，加上港股ADR亦普遍低於昨天港股收市價，雖然滙控(00005)ADR上升，收市價折算港元158.59元，足以令該股再次輕微破頂，惟難以帶動恒指大升，預料恒指在24800至25300區間上落。

撰文：經濟通市場組