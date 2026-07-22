22/07/2026 13:45

Nike耐克(US.NKE)計劃明年1月起不再向中國數以千計網上分銷商供貨，以清理目前混亂的網上市場，並希望讓中國業務重返增長軌道。Nike在中國最大的分銷商滔搏(06110)確認收到通知，明年起要全面終止於內地的Nike產品線上平台銷售，股價今早急瀉逾兩成，可否撈底？抑或寧吼其他體品股？

（滔搏京東旗艦店截圖）

滔搏：Nike明年終止內地線上平台銷售 料短期對業務造成嚴重影響

滔搏公布在昨日（21日）交易時段結束後接獲體育用品品牌Nike通知，滔搏目前於內地的Nike產品線上平台銷售將於2027年1月1日起全面終止。滔搏指，就該次業務調整表示尊重且理解，並認為該舉措有助Nike進一步提升給消費者體驗、增強產品吸引力，推動市場生態更健康、有序、可持續發展。滔搏將繼續與Nike保持緊密合作，維持雙方在線下零售之間的營運，透過高質量零售場面和新運動概念門店，為中國消費者帶來更豐富和專業的運動體驗。

惟滔搏表示，由於於截至2026年2月28日止財政年度起，來自Nike的線上產品平台銷售佔集團總收入約22%，預計短期內對其業務造成嚴重影響。

Nike冀藉管控線上銷售吸引消費者回流 分析師：此舉或為戰略失誤

據《路透》報道，Nike因在中國的市場份額持續遭本土競爭對手侵蝕，正試圖通過管控產品的線上銷售方式，吸引中國消費者回流，引導他們前往官方銷售渠道購物。報道引述Nike大中華區副總裁兼總經理Cathy Sparks表示，公司希望通過限制批發分銷商的網上銷售，重建中國消費者的信任，並以原價銷售產品。她並指，明年1月起，中國主要運動服飾零售商將停止在線銷售Nike服裝和鞋類產品，轉而專注於實體門店銷售。線上方面，Nike產品將通過天貓、京東(09618)和抖音等中國主要電商平台新設的Nike品牌在線店舖，以及Nike官網與APP進行銷售。Sparks坦言，「我們的銷售市場過於分散和雜亂。消費者要的是高端、忠於品牌、值得信賴，並且能夠串聯數字與實體渠道的購物環境」。





《路透》指出，Nike此次電商策略調整是Nike振興成長計劃的一部分。中國為Nike第三大市場，不過公司上月公布的數據顯示，第四季大中華區銷售額按固定匯率計算下滑17%，較前一季度10%的跌幅進一步擴大。快速崛起的內地競爭對手安踏(02020)和李寧(02331)不斷蠶食Nike的市場份額，On和Hoka等外國品牌也呈現強勁增長態勢。法國巴黎銀行高級分析師Laurent Vasilescu早前表示，Nike調整電商策略可能是一個「戰略失誤」，把機會拱手讓給競爭對手。他認為，「Nike在中國及其他地區並不存在分銷上的問題，問題在於產品」。

花旗：Nike轉向線上DTC策略料流失中國市場份額 看好李寧安踏

花旗發表研究報告指，根據滔搏公告及Nike官網資料，Nike將自2027年1月起終止與中國零售商的大部分線上分銷業務，轉向線上直接面向消費者(DTC)模式。該行預期，Nike分銷策略的轉變將導致其未來在中國市場的份額流失，並對中國本土及其他競爭國際品牌產生正面影響，同時對滔搏等Nike中國零售分銷商帶來負面影響。

花旗指，在中國本土品牌中，李寧(02331)與安踏(02020)均可望從Nike手中奪取市場份額。鑑於李寧的產品定價相較其他中國品牌更接近Nike，預期李寧將成為行業格局變化下的最大受益者。該行重申對中國運動服飾股的相對偏好順序，依次為安踏、李寧及滔搏。該行為安踏及李寧開設為期30日的正面催化劑觀察，兩者亦同時名列該行看好的10隻具吸引估值的大型中國消費股之列，維持「買入」評級，目標價分別為108.8元及22.8元。

（截自安踏官網）

安踏次季自家品牌零售額錄低單位數增長 上半年錄中單位數增長

另外，安踏日前公布，今年第二季度，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得低單位數的正增長，FILA品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得低單位數的正增長，所有其他品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得25-30%的正增長。今年上半年，安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得中單位數的正增長，FILA品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得中單位數的正增長，所有其他品牌產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得35-40%的正增長。

特步國際(01368)日前亦公布，上半年特步主品牌零售銷售增長（包括線上線下渠道）錄得低單位數同比下跌，渠道存貨周轉為四個半至五個月，索康尼錄得低雙位數同比增長。第二季度，特步主品牌零售銷售增長（包括線上線下渠道）錄得中單位數同比下跌，零售折扣水平為七至七五折，索康尼錄得低單位數同比增長。

陳政深：滔搏受致命影響不值博 安踏特步品牌經營不錯可吼

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深認為，Nike明年起終止中國線上平台銷售，對滔搏影響屬致命性，因佔其收入逾20%，股價也見基本上沒甚麼承接，後續看公司如何彌補此方面收入，否則頗難搞。事實上，一些體育用品商或大品牌以往無論在大中華或環球市場都愛用分銷商模式，但近年隨著一些電商及物流方面的成熟，它們現在都傾向採用DTC模式，即直接面向消費者。這是大勢所趨，若公司單純做分銷需想辦法生存，除非經營門店且要做到很大，否則一些品牌寧願自己開旗艦店，這亦是一個限制滔搏此類分銷商的關鍵問題。至於體品股，它們的業務模式有些不同，很多都持有自己品牌，或者操作其他既有品牌，例如安踏及特步採取多品牌策略，李寧則靠自己品牌，它們的股價會較傾向反映其實質產銷情況。

陳政深形容若想低撈滔搏有些火中取栗，因整個業務模式都對它不利，且其股價自6月初已開始下跌，由3元跌下來，股價已腰斬，6月底時曾反彈但連2元也上不到，可見不夠力不太值博。至於安踏，在如此市道下，其品牌經營已算不錯，另特步也較值博，品牌經營也不差估值相對便宜；但當然若要揀強勢股，安踏相對強勢。

滔搏半日跌24.08%收報1.45元，成交1.82億元。其他體品股亦普遍下跌，安踏跌1.3%報75.75元，李寧跌0.94%報14.71元，特步跌1.88%報3.66元，361度(01361)跌1.96%報4.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉