22/07/2026 17:26

據報智譜(02513)已建成全用國產芯片的大型數據中心，昨日（21日）智譜與另一人工智能(AI)大模型概念股MiniMax(00100)借勢展開報復性反彈，分別飆37%及15%，惟有消息指美國政府擬調查中國AI模型是否竊取自美國，不排除作出制裁，加上摩通大削兩者目標價逾三成，今日它們即見回吐，其中MiniMax更插逾一成。其他具AI大模型概念的科技股亦普遍下跌，當中阿里巴巴(09988)跌近3%，騰訊(00700)更跌7%；值得留意，數據顯示騰訊為公募基金二季度減持市值最多的個股。上述股份哪隻仍值博？應如何部署？

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美財長：將調查中國AI模型是否涉竊取美國技術 不排除制裁

美國財政部長貝森特表示，美國政府將調查中國AI模型是否源自美國的模型，強調白宮不支持「知識產權盜竊」。他指，這種盜竊行為技術上稱為「蒸餾」。如果發現一些海外模型竊取美國公司的創意，美國政府有能力對這種盜竊行為進行制裁。美國政府已發現許多中國模型上都帶有美國大型語言模型的水印，這是不可接受，政府將在未來數日或數周內對此進行調查。

目前中國開源模型正在崛起，對OpenAI等美國公司的領先產品構成挑戰，引發科技業高層及政府官員憂慮美國在AI競賽中領先地位能否得以持續。而中國AI公司月之暗面本月稍早發布Kimi K3模型，在一些行業基準測試中表現優於其他公司。上月，Anthropic致函美國參議院委員會，指控阿里(09988)對公司發動「已知規模最大的模型蒸餾攻擊」，即利用較強模型的輸出來訓練規模較小、能力較弱的模型。Anthropic亦曾指控月之暗面、MiniMax和DeepSeek等中國公司，透過所謂「蒸餾」過程，實質上剽竊了其AI研究成果。

傳智譜建成全用國產芯片大型數據中心 同步完成收購中科加禾

另外，智譜據報建成一座全部採用中國製芯片的大型數據中心，並已開始局部投入運作，用於開發旗下自研大型語言模型GLM。與此同時，智譜正式完成對國產AI異構算力軟件公司中科加禾(XCore Sigma)的收購。分析人士認為，這兩項動作分別補齊了算力供給與算力釋放兩大關鍵能力。消息帶動智譜股價昨日一度急升42%，最終全日收漲37%，MiniMax亦彈15%。

據《彭博》引述知情人士報道，該數據中心的設計供電能力達1吉瓦(GW)，相當於可同時為約75萬戶家庭供電。《彭博》形容，以中國單一AI企業而言，該設施可能是目前規模最大的數據中心之一。知情人士透露，智譜目前已建成或運營多個計算集群，每個集群均配備逾1萬枚芯片，但未有披露所採用的中國芯片供應商、集群總數，以及現階段實際啟用的算力。在美國限制高端AI芯片輸華之際，中國正加快建立由本土芯片支撐的AI算力基建。華為、寒武紀(滬:688256)及阿里巴巴等企業均有開發AI加速器或相關芯片，供大型模型訓練及運行，以降低對英偉達(US.NVDA)產品的依賴。

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另據英國《金融時報》，監管機構正考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。報道指，商務部已與阿里、字節跳動和智譜等討論，限制用於模型訓練的關鍵數據轉移至海外，以及限制外國用戶下載模型權重，但仍然會允許海外客戶取得這些模型和服務。商務部並徵詢各方對潛在限制舉措意見，包括禁止高通及台積電等芯片製造商，依據華為、阿里及字節跳動等研發的設計生產先進半導體。

摩通：Kimi K3重置頂尖模型估值 降智譜MiniMax目標價33%

摩通發表研究報告指，月之暗面推出的Kimi K3模型對中國AI大模型行業格局帶來重大影響，導致市場對模型領導地位的持續性產生懷疑。報告指，Kimi K3的推出促使市場重新評估中國頂尖AI實驗室的估值框架，將智譜AI(Zhipu AI)與MiniMax的長期估值倍數由原來的30倍2030年預測市盈率下調至20倍，相當於投資者普遍採用的市賬價比率(P/ARR)框架約三成折讓。

不過，該行對年度經常性收入(ARR)預測的調整有限，包括仍然預期智譜將在下一個模型周期內，繼續保持中國領先企業地位，在當前算力資源受限的市場中，足以支撐其持續實現ARR增長。鑑於近期估值下調，該行認為市場已基本消化估值較低情況，並且對智譜商業前景過於悲觀，維持「增持」評級，目標價由2400元下調至1600元，減幅約33%，反映估值倍數調整，而非商業前景出現根本性惡化。至於MiniMax，維持「中性」評級，目標價由240元下調至160元，減幅33%。該行認為，雖然MiniMax在多模態及產品布局上具備戰略優勢，但從純粹模型能力角度看，公司仍處於追趕狀態，需等待更明確的技術突破跡象才會調整評級。

騰訊成次季公募基金減持最多股份 阿里騰訊等虛擬AI伴侶下架

（騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料）

另值得留意，公募基金2026年二季報披露完畢，數據顯示，騰訊成為公募基金二季度減持市值最多的個股，減持市值為187.37億元人民幣。另外，截至昨日，南下資金連續3日淨賣出騰訊，共計18.7077億港元。

此外，為配合國家網信辦較早前公布《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》新規，字節跳動、阿里與騰訊旗下AI虛擬伴侶（男友、女友）功能已告下架或暫停。官方表示，新措施旨在避免AI過度介入人際關係，並降低成癮風險，同時也與近年持續下滑的結婚率、生育率議題有關。

陳政深：智譜跌至100天線可吸博炒自強概念 騰訊現價只宜長線吸納

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深表示，AI大模型股與騰訊及阿里很不同，始終其股價波動性較大，當中智譜走勢相對沒MiniMax那麼弱，起碼於低位有些反彈，且其反彈通常頗有力，MiniMax則暫不宜沾手，兩者都同樣面對新股解禁問題，但通常過了一個月後，要沽貨都沽得七七八八，此因素影響就會慢慢淡化。雖然後續仍會受市場消息影響，波動性會持續，投資者要有心理準備，但中線來看相信有些類似中芯(00981)那類自強概念，因為AI模型以至一些供應鏈，無論被人封殺，或者自己去封殺人，基本上會成為一個方向，在此背景下，投資市場往往反而會想到押注自強概念，變相有其值博率，但如要博此類概念，寧博走勢沒那麼弱的股份，所以可揀智譜，跌至100天線或可博一轉，其實上方有個頗大裂口，若能突破1600元應可再升，但要留意由於其價碼較大，貨源易歸邊，入場費高令較少散戶參與，要挾上去可以很快，當然跌下來也可以很急。

另陳政深指，騰訊及阿里有其他業務，兩者各有本身要面對的挑戰，不單止AI方面，例如阿里即使AI發展再強，市場仍希望它能顯示出AI有利其核心商業業務，可明顯增加效率，才會反映於股價中，當然其此輪股價反彈很有力，但技術上升至現價上方阻力開始大，從短至中期來看，除非市況有很大動能，否則要博騰訊及阿里更上一層樓不易，始終它們明顯未轉為強勢。當然若看長線，騰訊現價確可買入，估值絕對不算貴，但不要期望短期有太大動力，始終技術上屬弱勢股，一直處於中長期平均線之下，亦不太能企穩50天線，故短線仍會面對較大波動。

智譜今日跌3.61%收報1175元，MiniMax跌11.42%報197元。其他具AI大模型概念的科技股亦普遍下跌，騰訊跌7.05%報440.6元，阿里跌2.91%報113.6元，百度(09888)跌2.61%報104.4元，快手(01024)跌5.32%報42.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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