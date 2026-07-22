22/07/2026 13:33

AI硬件概念再度回勇，美股未懼美伊局勢升級，三大指數同步上揚，今早（22日）韓股大升半成，日股台股及A股均見升勢，惟獨港股再遇沽壓，恒生指數半日報24923，跌208點或0.8%，主板成交逾1693億元。恒生中國企業指數報8266，跌94點或1.1%。恒生科技指數報4713，跌101點或2.1%。

溫鋼城：若資金重回AI硬件股，恒指最差或見23800點

恒指連續四個交易日挑戰25200點未果，即百天線和黃金比率0.618所在位置，今日隨即向下，早盤於25000關爭持。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指今日收市若失守兩萬五千關，或說明由6月26日展開的反彈浪見頂，下方支持位為24500點。他指出，近期AI硬件股重獲資金關注，該情況不利於港股指數表現，投資者可重點關注明天發布的谷歌業績，若資本開支繼續擴大，資金將被吸引到AI硬件股上面，恒指最差情況不排除回落到23800點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉則看法較為樂觀，她認為，恒指累計過大升幅，市場短暫調整屬於正常現象，但市況依然向好，下方支持位為50天線（約24685點）。

麥嘉嘉：黃金中長線配置價值突出，惟金礦股難大升看法中性

美軍中央司令部近日仍連續多晚對伊朗發動空襲，德黑蘭方面則反擊美軍在中東的軍事設施，令地緣政治風險持續。隔夜油價金價齊升約2%，亞洲時段金價更上穿4100美元。溫鋼城直言，油價和金價同步上揚，市場肯定「錯看」了其中一方，而他傾向於認為是金價走勢出現了錯誤。他解釋，油價飆升會推高通脹，進而倒逼美聯儲加息抗通脹，而這將打擊不具備利息回報的黃金。

對於金價走勢，溫鋼城預期在4180美元將面臨阻力，若能企穩4200美元，後市才會較為樂觀。而麥嘉嘉則認為，在各國央行持續購金、外匯儲備多元配置的長期買盤下，金價在4000美元一帶已形成初步支撐，短期大幅破底的風險明顯降低。展望中長線，在利率周期接近尾聲、央行持續囤金及儲備多元化的趨勢下，黃金作為避險與分散風險資產的配置價值仍然突出，年內目標先看4300美元。

近期金礦股十分強勢，諸如紫金黃金國際(02259)、紫金(02899)等連升三個交易日。麥嘉嘉進一步指出，儘管金價在4000美元附近築底，但後續漲幅料難複製此前的強勁走勢，因此對黃金礦業股給予「中性」評級，不建議追入。她解釋，礦業股雖會短線跟隨金價強勢走一波反彈，但在金價上行空間受限的背景下，對礦業股的拉升力道亦相當有限，難以走出客觀的升幅。

至於黃金飾品相關個股，麥嘉嘉認為這類股份今日雖然跟隨金價上揚，但其股價表現更多受資金流向主導；由於飾金企業的營運獲利受金價波動影響更為直接，股價波動幅度也相應更大，只適合短線操作。

撰文：經濟通通訊社市場組