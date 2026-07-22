22/07/2026 17:50

星展香港發布《星展豐盛理財富裕投資者調查2026》。調查顯示，富裕投資者正重新調整回報預期，並透過更廣泛的投資組合多元化配置、拓展環球市場投資、以及愈趨廣泛地運用人工智能（AI）進行投資研究及決策，以追求長遠財富增值。

星展香港零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳（左）、星展香港零售銀行業務及財富管理業務規劃，客戶策略及產業生態系統主管關家敏（右）（吳仲賢攝）

調查顯示，儘管經濟環境仍充滿不確定性，香港和內地富裕投資者對市場前景維持審慎態度，但對長遠財富增值機遇仍然樂觀。香港投資者的預期市場回報率由2025年的8.4%回落至7.9%，而內地投資者的回報預期則由10.1%下降至8.1%。長線財富增值成為投資者最重要的投資目標，並有更多投資者將其列為首要目標，比例由去年的57%上升至66%。

調查指出，面對不斷變化的市場環境，香港及內地富裕投資者正進一步分散其投資組合配置。股票仍是佔比最大的資產類別，2026年按年上升1.8個百分點至41%。另類投資則錄得強勁升幅，比例按年增加10.3個百分點至18%，成為第二大資產類別。交易所買賣基金（ETF）配置亦有所增加，而投資基金及互惠基金的配置則有所下降，反映投資者愈來愈傾向透過更廣泛的資產類別分散風險。

調查提及，投資者對分散投資的重視，亦反映在其持有的投資產品種類。受訪者平均持有4.5 類投資產品，其中內地投資者持有的產品種類由3.9類增至4.5類，增幅顯著。投資偏好在不同市場亦有所差異，內地傾向持有保險產品，而香港則偏好股票。整體而言，股票、保險、黃金、外幣及投資基金仍然是兩地最廣泛持有的五大投資產品。

《星展豐盛理財富裕投資者調查2026》於2026年6月至7月期間進行，共訪問1617名來自香港及內地的富裕人士，於所在市場持有不少於100萬港元或人民幣的資產。

香港富裕投資者繼續偏好增加股票及大宗商品投資比重

星展香港指出，儘管香港和內地投資者均增加另類資產配置，但他們的投資偏好卻有所不同。香港投資者更積極增持股票，而內地則傾向增加ETF配置。展望未來，內地投資者最有意欲增加黃金及虛擬資產配置，而香港投資者則繼續偏好增加股票及大宗商品的投資比重。

調查提及，AI及科技創新、收益型資產、以及醫療保健，成為富裕投資者最具吸引力的投資主題。投資者愈來愈多利用AI工具了解投資產品、追蹤市場發展、以及比較不同投資選項的風險與潛在回報。儘管AI應用日趨普及，投資者在重大投資決策、退休及長期財富規劃、跨境財富管理需求方面，仍然重視客戶經理提供的人性化服務及專業建議。

調查同時亦反映香港作為國際財富管理中心的競爭優勢。63%的內地富裕投資者已於香港持有帳戶。香港多元化的投資產品選擇、穩健的金融體系、優質的財富管理服務、以及便捷的跨境銀行服務，繼續成為吸引投資者的重要因素，突顯國際互聯互通的重要性。近四分三的內地投資者已涉足海外市場，而香港成為其首選的海外投資市場。

星展香港零售銀行業務及財富管理業務規劃，客戶策略及產業生態系統主管關家敏表示，調查顯示，儘管市場持續波動，富裕投資者仍積極尋求投資機遇。在追求財富增長的同時，他們愈來愈著重投資組合多元化及平衡風險管理。該行亦觀察到，AI正逐步成為投資者進行投資研究及輔助決策的重要工具。然而，在應對複雜的財富規劃需求方面，投資者仍重視客戶經理的專業建議。

她指出，留意到過去幾年該行的內地客戶增加透過跨境理財通進行投資，該行在管投資資產規模有明顯增長，今年上半年更錄得強勁的雙位數增幅。

撰文：經濟通採訪組