23/07/2026 08:59

要聞盤點

1、美股周三（22日）反覆偏軟，道指及標指先升後倒跌，納指跌幅則相對較大，反映市場在油價急升、美伊戰局風險升溫，以及大型科技股業績公布前選擇先行減倉，SpaceX(US.SPCX)大跌6.7%，再創上市新低；英偉達(US.NVDA)升2.3%；Meta(US.META)跌2.6%。道指收市跌6.06點，或0.01%，報52218.58點；標指跌10.24點，或0.14%，報7498.96點；納指跌146.3點，或0.57%，報25690.9點。日經指數開報66518點，升403點。

2、美軍對伊朗發動新一輪空襲，特朗普進一步加大對伊朗的威脅。據報伊朗軍方稱如果美國襲擊橋樑等伊朗基礎設施，德黑蘭將禁止任何石油通過霍爾木茲海峽出口。

3、中國外長王毅會晤美國國務卿魯比奧，要求美國尊重中國的核心利益，並討論習近平9月訪美計劃，盧比奧稱中美正推進設立兩國間的投資和貿易理事會。

4、美國30年期國債殖利率今年位於5%以上的交易天數創近二十年來最多，反映出投資者對美國債務規模擴大和通脹黏性的擔憂。

5、中國6月財政支出創去年10月以來最大降幅，上半年廣義赤字同比收窄13%，表明財政政策進一步收緊。

6、OpenAI披露其AI模型在測試中意外入侵知名人工智能平台HuggingFace，引發外界對於先進AI模型發動網絡攻擊能力的擔憂。

7、Alphabet第二季營收升24%，連續12個季度錄得雙位數收入增長；雲業務飆升82%，主要受企業AI解決方案、AI基建相關雲服務，以及核心雲平台需求帶動。另外該公司再度上調今年資本支出預估，可能超過2000億美元，高於平均預期的約1860億美元。

8、特斯拉第二季營經營利潤僅3.98億美元，遠低於分析員估計的13.9億美元。業績公布後，其盤後股價一度跌逾2%。

9、AMD將向Anthropic投資至多50億美元，並向對方供應晶片。

10、蘋果據報擬全面升級Mac產品線，包括筆記型電腦和台式電腦，以及新款MacBook Pro。

11、白宮官員指責中國人工智能企業月之暗面在開發Kimi K3時，不當使用了美國的AI模型和對華禁售的英偉達晶片。OpenAI總裁稱讚Kimi K3模型「相當不錯」，但不確定其是否對OpenAI的模型進行過技術蒸餾。