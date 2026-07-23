23/07/2026 09:20

中東局勢維持緊張，特朗普警告伊朗若繼續襲擊霍峽船隻，將轟炸其橋樑或電廠。伊朗則強硬回應稱，若伊朗無法售油，其他國家亦不得銷售。世銀警告，因應中東局勢今年全球經濟增長或放緩至1.3％，遠低於去年2.9％。油價周三持續攀升，有大行預期油價年底前或見100美元。通脹預期升溫，美股周三走軟，道指收市微跌6點，報52218點；標指跌0.14％，報7498點；納指跌0.57％，報25690點。

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*恒指夜期高水，ADR普遍高走*

反映中概股表現的金龍指數跌1.8％。阿里巴巴跌1.19％，報116.56美元；京東跌0.92％，報30.15美元；百度跌0.65％，報107.52美元；理想跌0.74％，報12.12美元；小鵬跌3.60％，報12.85美元；蔚來跌2.50％，報4.67美元；嗶哩嗶哩跌3.07％，報17.69美元。

恒指夜期收報24997，升81點，高水104點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股高0.33％，折合83.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.28％，折合71.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.08％，折合435.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.06％，折合26.7港元；港交所(00388)ADR較港股高0.35％，折合402.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.84％，折合161.8港元。





*騰訊ADS續跌、滙控破頂，恒指料反覆向上*

恒指昨天（22日）全天捱沽，盤中一度跌逾300點，低見24802，此前新開貼價牛證逾300張跌入被收回範圍。不過，好友在其他組別增持，使牛證街貨總數維持在8227張水平。不過，重貨區後移至24200至24299區間。目前，牛熊證街貨總數維持均勢，比例為49.9對50.1。熊證街貨總數略減至8256張，發行商新開貼價熊證25000至25299兩個百點組別，由於距離恒指現價最少只有百多點，相對風險較大，因此，兩組合計僅獲135張新增持倉。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升21點，報24997，高水105點，預料恒指高開數十點。昨天晶片股早段跟隨外圍炒高，收市大部分倒跌，少數則升幅收窄。隔夜Alphabet公布的次季業績理想，加上產能擴張消息刺激，華爾街AI硬件股在市後大漲，不排除港股AI硬件股續有炒作。不過，隔夜中概股續跌，騰訊ADS較港股收市價仍低1％。騰訊次季成為內地公募基金減持金額最多股份，加上北水持續流出，倘若管理層未能加大回購阻止股價下跌，或影響大市反彈力度。相反，滙控獲得摩通升目標價至200元，隔夜ADS折合港元突破160元再破頂，形勢大好。預料恒指今天反覆向好，主要在50天上線（約24685）至100天線（25234）區間移動。

撰文：經濟通市場組