23/07/2026 17:10

恒指今日升逾300點，重上兩萬五關，當中滙控(00005)最多升近2%高見162元，再創歷史新高，據報集團年初完成私有化恒生銀行後有大動作，擬將旗下滙豐香港與恒生的7個職能部門整合，相信此舉是為了節約成本。雖然滙控股價節節上升，但股息率也因而降至3厘幾，銀行股中應有更吸引選擇，今日股價同樣破頂的中銀香港(02388)息率就達4厘，應繼續買滙控抑或轉吼其他銀行股？

（Shutterstock圖片）

整合涉7部門恒生高層掌6個 滙豐：新主管探討加強兩銀行協調

據傳媒報道，近期滙控將旗下滙豐香港及恒生的7個職能部門逐個整合，是次主要涉及7個職能部門，包括企業傳訊部、公司秘書及企業管治部、風險監控及合規部、資訊科技部、內部審計部，財務部，以及營運總監。在新安排下，一改本來由滙豐及恒生兩行相關職能部門主管各自向集團上級匯報的做法，改由一人負責統一匯報。

消息稱，是次精簡香港市場架構，涉及滙豐和恒生中後台支援性質的職能部門整合，並已向兩行相關部門發出內部通知最新人事任命。在整合後的7個職能部門中，有6個部門是由恒生一方擔任新安排下的最高主管，負責直接向集團上級匯報兩行有關部門情況，而滙豐同一部門原來的主管則需向恒生一方匯報。當中，僅營運總監的職能是由滙豐一方領軍，因適逢恒生營運總監趙蕙雯退休。

滙豐發言人表示，集團致力於通過旗下兩家標誌性銀行服務香港，私有化恒生銀行能夠提升整體的能力，並推動增長，更好地服務現有和新客戶。獲委任的新主管（團隊）將會探討加強兩家銀行之間合作和協調的機會，將兩行優勢更有效率地服務客戶。

摩通料滙控次季盈利錄穩健增長 升目標價至200元

另外，摩通近日發表研報，預期滙控受惠於淨利息收入及營運槓桿改善，第二季盈利將錄得穩健增長，但信貸成本上升將部分抵銷有關影響。該行預測滙控第二季收入按年增長6%，主要由銀行業務淨利息收入按年升8%所帶動，非利息收入增長則較溫和，料按年升3%。財富管理收入表現強勁，料按年增長16%。預期營運支出按年升2%，撥備前經營溢利按年增長10%。該行估算滙控第二季年化信貸成本為50個基點，其中約2億美元與該行據報對杜拜綜合企業IFFCO Group約4億美元敞口相關的預期信貸損失撥備有關。整體而言，預計滙控第二季經調整稅前盈利按年增長7%。

該行上調滙控2026至2028年每股盈利預測約2%，主要受更強勁的銀行業務淨利息收入帶動，同時手續費收入（尤其是銀行及市場業務）增長勢頭略為增強，但部分被成本上升所抵銷。預期管理層或將2026年淨利息收入指引由約460億美元上調至約470億美元，將其目標價由182元上調至200元，評級維持「增持」。

摩通升渣打目標價至295元 若績後回吐為買入機會

同時，摩通調高渣打(02888)目標價7%，由275元上調至295元，維持「增持」評級，料渣打第二季收入將因基數效應按年減少1%。儘管基本面營運勢頭良好，但因有營運支出提前發生，預計渣打次季經調整稅前利潤將按年減少15%。然而，若渣打股價因第二季業績較弱而出現回吐，將提供買入機會，因其基礎營運趨勢依然強勁，且中國企業跨國業務及網絡收入帶來順風。估計中國企業投資及業務（包括源自中國的網絡收入）約佔渣打總收入的10%。隨著內地放寬企業跨境相關規定並加快人民幣國際化，將為非利息收入假設提供潛在支持。此外，該行預計渣打2026年上半年回購規模為10億美元，而總回報率（股息及回購/利潤）將由2025年上半年的42%提升至2026年上半年的48%。

另該行上調對美國息率以及HIBOR預測，並指香港貸款增長已復甦，儘管預期滙豐或渣打香港貸款增長將落後於同業，但仍為其淨利息收入帶來上升動力。至於中國限制境外直接投資(ODI)規則，該行相信對次季淨新增資金流入和財富管理費用影響有限，但長期影響仍不明朗，但中國亦已放寬了對企業跨境活動部分限制，並加快人民幣國際化進程，或利好非淨利息收入，尤其是對渣打而言。

（李崇偉攝）

花旗料中銀香港未來三年共派100億元特息 升目標價至53.1元

花旗上周發表研報，預測中銀香港2026年上半年歸屬利潤為228億元，按年增長3%，與市場預期相若。上半年收入預計按年跌1%至397億元，預測上半年信貸成本為28個基點，按年跌11個基點。上半年業績的關鍵焦點將落在資本回報上，因為中銀香港預計將公布其三年股東回報計劃。花旗的基本假設是，除常規股息外，未來三年將合共派發100億元特別股息。花旗將其2026至2028財年每股盈利預測上調0-1%，主要由於資產質素前景改善及物業重估虧損減少，信貸成本下降。花旗開啟短期正面觀點，因為在投資者預期偏低的情況下，資本回報計劃的上行風險大於下行風險。預測2026年上半年經調整淨利息收入為303億元，儘管1個月港元拆息按季升3個基點，但受債券投資收益率下降拖累，預計第二季淨息差將按季收窄2個基點，將其目標價由49.8元上調至53.1元，予「買入」評級。

高盛預測中銀香港第二季淨利潤為105.10億元，按年增長2%，但按季下降16%；撥備前經營利潤預計按年下降4%，按季下降3%至151.01億元。預計投資者將關注其2026至2028年資本回饋計劃更新，預測將回饋約127億元的資本。若將其資本充足率基準與香港銀行業平均水平對齊，將可釋放至少1個百分點的資本充足率。預計這部分資本將在為期三年的資本計劃中以特別股息形式發放，這有望將總派息比率從歷史3年平均的54%至56%提升至67%，並使2026至2028年的預測股息率分別達到6.1%、6.6%及6.9%。另投資者將關注香港及中國內地商業房地產風險敞口前景，以及中國跨境監管新法規的潛在影響，包括宣布深化內地與香港金融互聯互通措施的具體效應。高盛維持中銀香港2026至2028年盈利預測不變，12個月目標價維持在53.3元，重申「買入」評級。

（李崇偉攝）

李偉傑：滙控回至20天線才考慮 博股息率升可吼渣打中銀香港

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，滙控股價強勢當然包括受惠業務整合因素，但整體強勢表現已維持一段頗長時間，相信可歸因來自資產管理的需求持續殷切帶動業績表現。其實，自美國總統特朗普上台後，市場資產配置有機會再執位，而滙控整個升浪由特朗普上台前，即去年1月時60幾元，至今升了接近100元，應是因環球市場資產重新配置，令一些國際性銀行在財富管理收益上較理想，再加上減息未有時間，所以它們此刻仍可享受環球金融理財的優越地位。除滙控外，渣打表現也相當好，同樣繼續跑贏大市，起步點亦是去年第一季，料它們的整體升勢暫仍可維持。

至於可揀買哪些銀行股？李偉傑指，滙控股息率現價計只有3.6厘，若博股息反而可留意中銀香港。中銀香港股息暫為4厘，儘管其環球業務可能不及滙控強勁。另邊廂，渣打現時市帳率(P/B)為1.43倍，既已高於1倍，其實回購應會減弱，往後反而會進一步增加派息，這方面值得期待，股價中線有機會持續反覆向上，當然要繼續留意環球形勢，若美國與歐洲或其他地方關係再度轉好，環球理財業務需求或會降低，但暫未見此情況，因特朗普仍在任。而滙控現時已很難估頂，若有貨可繼續持有，當然要留意會否轉風向，因它今年也曾因中東戰事或港股下跌，考驗過兩三次100天移動平均線，故100天線會是較重要防守位置，若想買入可待回至20天線（現約處於153元）才考慮。中銀香港走勢亦繼續偏強，可待回至10天線附近才吼。

李偉傑續指，東亞(00023)及大新銀行(02356)等中小型銀行亦見跟升，因為滙控市帳率也已炒至兩倍，當然大家做的業務有些不同，但東亞市帳率只有0.35倍，仍相當便宜，所以本地銀行股料仍有望緩慢向上，惟上升速度當然不及國際性銀行。不過，若純以收息角度考慮，本地銀行股也很吸引，尤其本港與內地的經貿或理財便利，包括債券等往來，近年日益增加，對銀行有一定幫助。

滙控今日升1.64%收報161.5元，成交26.77億元。其他本地銀行股亦普遍造好，渣打升1.34%報226.6元，中銀香港升1.98%報48.36元，東亞升2.92%報14.09元，大新銀行升1.97%報12.96元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/Cp_hy4QIPMo?si=HJ2j6i-hToR-LB4s[/youtube]



其他銀行股相關新聞：

《異動股》滙控升逾1%見160元破頂，據報與恒生整合七個職能部門

【恒生私有化】滙豐及恒生傳整合7部門，恒生高層掌6個，滙豐發言人指委任新主管探討加強兩銀行協調



