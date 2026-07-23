23/07/2026 13:13

金沙中國(01928)公布業績，第二季經調整物業息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)按年跌24%至4.3億美元，收入急跌五成至1.07億美元，股價今早早段最多跌逾1%，有大行指其業績低於市場預期，但仍籲買入，股價其後由跌轉升，半日升逾4%見1個月高位，或可繼續反彈。另有大行預期世界盃賽事完結後，澳門賭收將迅速復甦，其他濠賭股今早也略為回升，隨著大市突破兩萬五後繼續向上，是否也可吼？

（截自澳門金沙酒店官網）

金沙次季經調整物業EBITDA按年跌24% 收入跌50%

金沙中國集團控股股東Las Vegas Sands Corp公布截至今年6月底止第二季度業績，金沙中國錄得淨收益17.8億美元，按年跌0.8%；淨收入1.07億美元，按年跌50%，經調整物業EBITDA為4.3億美元，按年跌24%；今年上半年，金沙中國經調整物業EBITDA累計為10.63億美元，按年跌3.45%。

LVS主席兼行政總裁Patrick Dumont表示，澳門業務期內所有博彩業務下注額均較去年增長，但受貴賓轉碼博彩贏款率異常偏低影響，拖累季度財務表現。次季貴賓轉碼博彩贏款率僅1.35%，遠低於預期3.3%，若贏款率回復正常水平，金沙中國季度EBITDA可增加8700萬美元至5.17億美元。管理層強調，第二季博彩下注額表現強勁，轉碼金額按年增73%，非轉碼入箱數目按年增加15%。中場博彩毛收入按年增長8%，增速為澳門整體市場4%的兩倍。

展望未來，管理層表示，將繼續推進澳門威尼斯人客房及套房翻新工程，目標於2028年農曆新年前完成約2900間客房及套房翻新，並增設面向高端客戶的博彩廳及配套設施。集團維持目標，隨著投資及經營策略逐步落實，以及澳門博彩市場持續增長，季度EBITDA可望達7億美元，並隨時間進一步提升。

中信里昂：金沙次季業績遜預期 予目標價17.2元

中信里昂發表研究報告指，金沙2026年第二季業績遜預期，物業EBITDA按年下跌24%至4.3億美元，低於市場預期約14%至15%，主要受貴賓廳贏率低於預期所拖累。該行估算其博彩總收入市佔率較上季收縮2.6個百分點，至23.6%。報告提到，澳門威尼斯人於季度內進行房間翻新工程，平均影響約400間客房供應，對酒店收入構成短期壓力。公司預計2026年下半年營運開支增長將會放緩，並維持資本開支指引不變。

該行指，金沙第二季按一般公認會計原則計算的淨利潤按年下跌50%至1.07億美元。大眾市場及高端大眾市場的博彩收入分別按年增長4%及9%，顯示中場業務仍具韌性。整體客房入住率為97.2%，較首季的98.2%略有回落。展望未來，預期金沙每季物業EBITDA目標為7億美元，予「優於大市」評級，目標價17.2港元。

富瑞：金沙基本業務表現仍強勁 予目標價22元

富瑞表示，金沙2026年第二季的業績受到投注「運氣因素」及世界盃賽事的影響，表現低於預期。金沙該季經調整後EBITDA為4.2億美元，按年跌24%，淨營收則按年持平，為18億美元，但按季跌15.3%。「運氣因素」對EBITDA造成8700萬美元的負面影響。儘管整體財務表現受壓，金沙基本業務表現仍然強勁。第二季公司各主要業務板塊的客流量增長均跑贏大市，其中貴賓廳轉碼量按年大幅上升73%，市場佔有率居首。6月的業務表現受到世界盃賽事影響，部分高消費客戶轉往其他娛樂活動，加劇了第二季傳統的淡季效應。然而，4月及5月的市場表現理想，其中5月更創下金沙大眾市場GGR的歷史新高。

報告指，金沙的再投資策略保持不變，但執行方式正進行優化。2026年上半年，再投資佔收入比例按年上升，但按季大致穩定。預期2026年下半年，隨著營運開支增長放緩，將有助EBITDA利潤率隨收入增長而回升。公司維持2027及2028年每年6億美元的資本開支預算，重點投放在高回報項目，特別針對高端及貴賓客戶群，予「買入」評級，目標價為22港元。

花旗：上周澳門日均賭收回升 料世界盃完結後迅速復甦

另花旗稱，根據業內消息來源，澳門7月份首19天的賭收可能已達約120.5億澳門元。上周日均收益約為6.79億澳門元，較7月6日當周高出約9%。數據似乎顯示，世界盃賽事的影響持續消退，因為上周的足球賽事場次少於7月6日當周。根據業內消息，貴賓廳投注額按月上升約0%至2%，中場總博彩收入(GGR)則按月持平。貴賓廳贏率似乎高於7月6日當周。

隨著世界盃賽事過去，該行預期澳門GGR將迅速復甦，受惠於其星光熠熠的活動日程。該行維持7月26日賭收預測不變，即210億澳門元（按年下跌5%），意味著7月26日餘下時間的日均GGR約為7.46億澳門元。

（AP圖片）

富瑞料澳門賭收全年增5% 看好永利澳門及銀娛

富瑞則指，澳門7月賭收持續疲軟，截至7月19日的一周日均博彩收入約為6.79億澳門元，按周上升9.2%，但較2025年同期的日均水平低11%。富瑞認為，按周改善主要受惠於貴賓廳的運氣及客量回升，而大眾市場及貴賓廳的按月表現則大致持平或微跌0至2%。目前博彩勝率處於3.9%至4.1%的偏高水平，略高於正常範圍。預計7月整體博彩收入將介乎201億至209億澳門元，按年下跌5%至9%，主要因去年同期基數較高。該行預測2026年第三及第四季賭收將按年增長2%及4%，全年總博彩收入達2600億澳門元（約320億美元），按年增長5%，略低於市場平均預期的6%。

在個股方面，富瑞維持對永利澳門(01128)及銀河娛樂(00027)的「買入」評級，視為首選股份。該行認為，兩間公司於高端大眾市場具備強勁營運實力，能更好受惠於市場復甦。預計永利澳門在澳門業務的經調整EBITDAR於第二季按年增長11.3%，而銀娛則按年下跌6.8%。總體而言，儘管短期需求存在不確定性，但低至中個位數的賭收增長已屬穩健表現，有利恢復市場對行業中長期健康發展的信心。

李偉傑：濠賭股落後有望再吸引資金 金沙已出業績較值博先看14.3元

（李偉傑）

天風國際李偉傑指，金沙今次季度表現確實差，EBITDA跌24%，收入更跌50%，雖說世界盃於6月中開鑼會有影響，但未致影響那麼大。不過，既然業績已出，績後就有個反彈，而因在過去幾次世界盃期間，澳門整體賭收平均錄得約一成至一成半跌幅，現時大家可能正炒作世界盃過後的復甦。其實，濠賭股現時股價確已偏低，加上港股已修復至兩萬五以上，資金繼續尋找6月跌得較深的股份，濠賭股也屬其中之一。金沙今日績後消化負面情緒後，先跌後回升，值得博其繼續出現技術性反彈，且見MACD、RSI等動力指標都轉好，可先以50天線約14.3元作首個目標。

至於其他濠賭股可否再吼？李偉傑認為，既然金沙出了業績有個後抽反彈，負面因素暫時過去，但再吼金沙會較安全，因不知道其他濠賭股一出業績到底市場反應如何，它們的動力也暫未算很足夠，金沙既已算便宜，可繼續留意。

金沙半日升4.39%收報13.78元，成交1.97億元。其他濠賭股亦普遍上升，銀娛升1.4%報31.98元，永利澳門升3.6%報5.47元，美高梅(02282)升2.75%報10.47元，新濠(00200)升1.48%報3.44元，澳博(00880)升2.7%報1.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉