23/07/2026 17:45

滬深股市今日（23日）走勢反覆，最終除科創50軟3.78%外，主要指數集體收高。滬綜指收升0.25%報3876.78點，連升四日，累計升幅近3%，深成指揚0.44%，創業板也漲0.25%。兩市全日成交2.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量4580億元或17%。

SWIFT最新數據顯示，6月人民幣國際支付佔比升至3.1%，排名升1位重回第五。（資料圖片）

中央政治局會議召開在即，為下半年宏觀政策定調。第二季度經濟增速不及預期，分析人士普遍預計，決策層將強化逆周期調節表述，做好增量政策儲備；但在出口表現韌性、全年經濟增速有望實現的情況下，重點在於推動已有政策盡快落地，而非大規模刺激。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7706，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，全日在6.7677至6.7710之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7906，較上個交易日升27點子，創2023年2月10日以來近三年半新高，較市場預期偏弱逾190點子。

今日新聞精選

1. 日媒指中國外長王毅今日未有現身在馬尼拉舉行的東盟與中日韓外長會議，由副外長華春瑩代表中方出席，並引述日本外相茂木敏充指，他昨日曾與王毅簡短交談。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問到相關情況時表示，據他了解，此次在馬尼拉期間，王毅沒有與日方會見的安排；由於日程原因，王毅難以全程參加東亞合作系列外長會，中方的高官將作為代表出席。中國外交部網站今日下午發文稱，王毅今日上午在菲律賓馬尼拉會見埃及外長阿卜杜勒阿提。

2. 商務部外國投資管理司司長孟華婷今日在國新辦新聞發布會上表示，今年上半年實際使用外資（FDI）達到4021.4億元，降幅較去年同期（15.2%）收窄10.2個百分點，5月、6月兩個月均實現了同比正增長，吸收外資呈現出回穩向好態勢。《路透》據此計算，上半年FDI規模同比下降5%，跌幅為近三年最窄；6月單月FDI同比增長15.1%，增速為去年11月以來最高。5月FDI為增長5.9%。同時出席發布會的商務部副部長鄢東則表示，中國上半年對外非金融類直接投資（ODI）4531億元。

3. 孟華婷今日在新聞發布會上，回應中美雙方成立貿易理事會、投資理事會進展的有關提問時說，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。中方正在就相關降稅安排建議廣泛徵求國內企業、商協會、地方政府、美資企業商協會等利益相關方意見，美方也在就貿易理事會及對等降稅安排徵求公眾評論意見。雙方將保持密切交流，盡快商定具體產品降稅安排並推動實施，進一步拓展雙邊貿易。

4. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，2026年6月，人民幣國際支付佔比從5月的2.75%升至3.10%，全球支付排名在第六位連續徘徊兩個月後重回第五。6月，美元國際支付佔比繼續排全球第一，不過從5月的50.73%回落至50.10%。第二位歐元的佔比亦從22.35%降至21.88%。英鎊續排第三，支付佔比從6.67%升至6.71%。日圓排第四，佔比也從3.34%升至3.66%。加元排跌落1位排第六，支付佔比則從2.85%小升至2.89%。

5. 據《彭博》援引知情人士透露，在今年3月底至4月初武漢自動駕駛汽車事件導致監管部門暫停發放新牌照後，中國目前已開始重新發放自動駕駛出租車（Robotaxi）的准入許可。知情人士表示，在6月底完成了全行業的安全審查後，部分城市目前正逐步恢復牌照的發放。首批許可證之一已經花落Momenta(06880)，該公司在深圳被授予了路測許可。

6. 上海市發展和改革委員會等部門印發《上海市充分發揮直接融資功能 進一步加強科技金融服務的若干措施》，其中提出，深化合格境外有限合夥人（QFLP）試點；探索引入境外離岸人民幣資金支持境內科技創新；深化債券市場「科技板」建設。推動出台科創板人工智能、低空經濟等企業適用第五套標準上市審核指引，推動可控核聚變、具身智能、大模型、量子計算、腦機接口等新興產業和未來產業領域企業在科創板上市，持續擴大科創板第五套上市標準的適用範圍。

7. 北京市商務局今日宣布新增10類消費品以舊換新補貼產品，包括智能門鎖、智能攝像頭、智能掃地機（含智能洗地機、智能吸塵器）、智能馬桶（含智能馬桶蓋）、數碼相機（含運動相機）、智能耳機、全屋智能主機（含智慧家庭服務器、智能網關）、智能床（含智能床墊）、智能電動輪椅、具身智能機器人（含陪伴類機器人、機器狗、外骨骼機器人、養老照護機器人）。

8. 廣東省統計局公布，2026年上半年，廣東實現地區生產總值72281.05億元，按不變價格計算，同比增長4.5%，增速較一季度放緩0.1個百分點，並低於全國水平的4.7%。上半年，全省規模以上工業增加值同比增長5.8%，增速比一季度提高0.4個百分點。同期全省社會消費品零售總額同比增長1.3%，增速較一季度放緩1.2個百分點。上半年，全省固定資產投資同比下降11.4%，一季度為增長0.2%；扣除房地產開發投資，固定資產投資下降7.6%。

撰文：經濟通中國組