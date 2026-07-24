24/07/2026 13:43

中東戰火蔓延，也門胡塞武裝聲稱在紅海攻擊兩艘沙特阿拉伯油輪，加上伊朗全面封鎖霍爾木茲海峽，兩大石油重要航道均受阻，美國總統特朗普則擬向伊朗發動大規模作戰行動，國際油價自5月以來首次升破每桶100美元，其中布蘭特期油昨日（23日）攀升7%，收報100.69美元，紐約期油則升6%，收報92.19美元。高盛預期若霍爾木茲海峽危機持續至明年，布油第四季可能升破120美元，景順亦指未來數月油價或維持100美元以上。「三桶油」今日早段齊逆市造好，中石油(00857)及中海油(00883)曾升逾1%，其後卻齊倒跌，可能因近日累積升幅不小，可否趁回吐吸納？

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紅海油輪遇襲兩大重要航道受阻 布油飆7%突破100美元

中東局勢惡化，戰線由波斯灣擴至紅海，也門胡塞武裝組織聲稱在紅海攻擊兩艘沙特阿拉伯油輪。另外，美軍連續多日空襲伊朗，伊朗強硬還擊並全面封鎖霍爾木茲海峽。美國總統特朗普表示，正認真考慮對伊朗展開大規模軍事行動，並計劃聯同以色列摧毀伊朗地下核設施。

之前霍爾木茲海峽被伊朗封鎖時，沙特阿拉伯與阿聯等透過陸上輸油管線，把原油送往紅海沿岸港口，再經過曼德海峽向外輸出能源，確保原油出口不會被完全中斷，目前紅海通航風險已明顯上升。當阿拉伯半島左右兩側的重要海峽，分別被伊朗伊斯蘭革命衛隊和胡塞武裝封鎖，將衝擊國際油市供應的穩定，因為中東出口原油佔全球供應量約兩成。隨著中東供應風險及航運安全憂慮升溫，布蘭特期油昨日最高升至每桶102.1美元，收報100.69美元，急升7.04%；紐約期油亦曾觸及每桶93.5美元，收報92.19美元，抽升6.17%。

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高盛：若霍爾木茲海峽危機持續至明年 布油第四季或升穿120美元

高盛發表研究報告指，儘管目前對2026年第四季布蘭特原油價格的預測維持每桶80美元不變，而西德州原油(WTI)平均價格預計為每桶76美元，但地緣政治風險升溫正為油價帶來新的上行壓力。胡塞武裝宣稱襲擊兩艘穿越紅海的油輪，加上哈薩克斯坦石油出口因俄烏衝突升級而進一步下降，令短期油價面臨更多上行風險。

高盛提到，目前中東石油供應尚未受明顯干擾。不過，預期今年7月與8月油價將保持近期漲幅，主因全球與經濟合作暨發展組織(OECD)的商業庫存將進一步下降。至於踏入明年，預計若霍爾木茲海峽保持開放，布蘭特與WTI原油全年平均價格將分別回落至每桶75美元與70美元。該行維持2027年每日320萬桶的供應過剩預期，主因全球需求放緩、阿聯酋產量上調及拉丁美洲穩定供應。儘管預期供過於求，但由於2027年全球戰略儲備累積規模達每日120萬桶，加上美國頁岩油對價格敏感，油價難以跌破每桶60多美元的區間。

整體而言，高盛認為油價預測的風險仍偏向上升，特別是短期內。在極端情境下，若霍爾木茲海峽持續干擾至2027年，布蘭特原油在2026年第四季可能突破每桶120美元，2027年全年平均價達每桶100美元。

景順：短期內局勢降溫機會有限 未來數月油價或維持100美元以上

景順全球研究主管Benjamin Jones指，中東局勢再度升級，伊朗與美國互相攻擊，霍爾木茲海峽航運再度停滯，衝突更可能威脅替代石油出口路線，預料短期內局勢降溫機會有限，美伊8月中前重啟談判的可能性較大，在此之前大宗商品影響將再次困擾通脹及央行政策方向，或短線拖累市場表現。

該行預測未來數月油價將維持接近或高於每桶100美元，認為油價及整體市場走勢將取決於攻擊會否波及能源生產基礎設施或紅海油輪，若區內能源基建受襲或沙特紅海出口下降，預料將推高油價。

黃偉豪：就算油價回落對油股影響有限 中海油中石化可分段吸

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，三桶油可考慮分階段吸納，始終它們有機會繼續受惠油價上升，且本身有很好的收息概念，加上估值不貴，具「中特估」元素，確實吸引。至於油價，當刻必定較強，因中東局勢緊張，但由中東戰事已經歷了4個多月，大家都知油價會隨著戰事發展或變動，會較為波動。另外，亦要考慮因素為美國中期選舉，如果戰事延續下去或愈演愈烈，頗影響特朗普選情，故局勢有機會稍為扭轉或有些改變，油價未必再有很大升勢。不過，油股有很好收息因素，其與油價的關連系數也一向不算很高，就算油價回落，對油股未致太過利淡。

黃偉豪續指，三桶油中與油價最大關連一定是中海油，所以短期若油價上升，其受惠程度會較大，另中石化(00386)亦可考慮，但中石化概念有些不同，可同時博內地經濟復甦，雖然這需要些時間，但若內地下半年經濟繼續向好，對中石化會有多些利好推動。因此，要揀油股首選中石化及中海油，而既然油股也用作收息，不一定要吼其跌至哪個價位才買，可分兩三注吸納，現價先買一些，當中中海油回至23.5元以下才再加注較合適。

中海油半日跌2.06%收報23.72元，中石油升0.59%報10.17元，中石化跌1.16%報4.28元。原油ETF方面，F三星原油期(03175)升0.95%報10.6元，FGX原油(03097)升2.99%報9.135元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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