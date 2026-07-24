24/07/2026 09:25

中東局勢惡化，戰線由波斯灣擴至紅海，也門胡塞武裝組織聲稱在紅海攻擊兩艘沙特阿拉伯油輪，刺激油價急升，布蘭特期油急升7.04%，收報100.69美元；美國最新一周的首領失業金人數跌至18.7萬人，創1969年以來新低，少於預期的21萬人，支持美聯儲局今年加息預期；再加上Alphabet及特斯拉資本開支急升引發憂慮，股價急挫，多重利淡因素拖累隔夜美股三大指數全線向下。道指收跌506點或0.97%，報51711點；標指跌1.21%，報7408點；納指挫2.15%，報25137點。

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隔晚「科技七雄」指數大跌4.8%，谷歌母企Alphabet及特斯拉資本開支急升引發憂慮，股價顯著受壓，特斯拉股價收市急瀉14.5%；Alphabet挫7.1%；亞馬遜跌4.6%；Meta跌3.4%。





*恒指夜期急跌逾300點，主要ADR顯著低走*

反映中概股表現的金龍指數跌0.57%。阿里巴巴跌2.14%，報114.06美元；京東跌0.20%，報30.09美元；百度跌0.12%，報107.39美元；理想升2.06%，報12.37美元；小鵬跌0.70%，報12.76美元；蔚來跌0.64%，報4.64美元；嗶哩嗶哩跌1.13%，報17.49美元。

恒指夜期收報24885，跌325點，低水326點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.80%，折合85.7港元；長和(00001)ADR較港股低1.31%，折合71.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低2.51%，折合434.0港元；小米(01810)ADR較港股低1.50%，折合26.7港元；港交所(00388)ADR較港股低1.70%，折合399.3港元；滙控(00005)ADR較港股低1.21%，折合159.5港元。





*阿里騰訊ADS受壓，恒指難守二萬五大關*

恒指昨天（23日）升逾300點，數百張熊證跌入被收回範圍，不過熊證街貨不跌反升過千張至總數9287張，重貨區上移至25500至25599區間，該區亦是最多新增區，總數964張之中有297張屬新增。牛證方面，部分好友昨天趁恒指反彈獲利離場，牛證街貨總數減少數百張至7752張。不過，最貼近恒指現價的24800至24899區間有233張新增，該區距離恒指昨天收市價最少只有300餘點，預料部分有被收回的風險。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升16點，報24940，低水270點，預料恒指低開200並較少於預期多點。

中東戰線蔓延油價急升，若局面短期內未能解決，通脹維持高企，除了增強加息預期外，亦對環球經濟及股市帶來負面影響。俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數曾抽高22%，至20.31。恒指兩大權重阿里巴巴(09988)及騰訊隔晚ADS均較港股昨天收市價低逾2%，預料今天股價難免受壓。恒指昨天大升逾300點，盤中突破100天線（約25220），不過面對地緣政局惡化及傳統科網股受壓，預料恒指無可避免回吐，二萬五關口防守不易。

撰文：經濟通市場組