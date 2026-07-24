24/07/2026 16:36

美國科技股昨日（23日）遭遇明顯沽壓，其中電動車大廠特斯拉(US.TSLA)及Google母公司Alphabet(US.GOOGL)在公布最新財報後，股價雙雙重挫，市場擔心兩家公司雖持續押注人工智能(AI)發展，但龐大的資本支出恐在短期內侵蝕獲利能力。「科技七巨企」指數亦重挫4.8%，拖累納斯達克100指數大跌1.9%。在外圍科技股拖累下，港股無論新舊科技股今日都下挫，其中阿里巴巴(09988)跌逾4%，騰訊(00700)跌逾2%，「建滔孖寶」插逾半成，應如何部署？哪隻股份仍可吼？

（Shutterstock圖片）

Alphabet上調今年資本支出至2050億美元 特斯拉次季資本支出達57.9億美元

Alphabet和特斯拉周三（22日）盤後發布財報，Alphabet將今年的資本支出預測上調到1950億至2050億美元之間，高於先前預測的1800億至1900億美元，並指2027年的數字可能還會更高。而特斯拉除第二季業績明顯遜於預期，當季資本支出更按年暴增142%，達到57.9億美元，預計今年資本支出將超過250億美元。消息讓人對過去三年多推動股市上漲的AI交易可持續性產生了疑慮，Tesla昨日股價暴跌15%，是2025年3月以來最慘烈的一天；Alphabet則下挫7%，創下2025年5月以來最大單日跌幅。美股「科技七巨企」亦錄得去年4月關稅風波以來最大單日跌幅，「七巨企」指數重挫4.8%，抹去了7970億美元的市值，拖累納斯達克100指數大跌1.9%。

Alphabet和特斯拉都試圖安撫投資者對龐大支出的擔憂，特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)就在電話財報會議上表示，今年資本支出雖然龐大，但他相信回報也將相當驚人，還重點介紹了公司在半導體生產、人形機器人Optimus方面的規劃與投資方向。Alphabet財務長阿胥肯納吉(Anat Ashkenazi)亦強調，支出增加主要是因為需求不斷在增長，必須加快產能。資產顧問公司Janus Henderson投資組合經理波特(Alison Porter)則指，種種跡象表明，Alphabet的一些投資已開始產生回報，比如Google的雲端運算收入就飆升82%，達到248億美元，超乎預期，形容這是5年來營收成長最強勁的季度之一，Alphabet是整個AI浪潮的晴雨表。

里昂：騰訊受美國AI模型審查拖累 仍予目標價740元

里昂近日發表報告指，騰訊日前股價下跌，主因有報道指美國財長貝森特表示，美國將仔細審查來自中國的開源AI模型，以防範知識產權盜竊疑慮。該行指，美國有可能展開調查，雖然中國模型曾被批評使用模型蒸餾(model distillation)以更快及更低成本上市，但騰訊及阿里等旗艦模型已遠超模型蒸餾規模。其中騰訊Hy3擁有2950億個參數，能以一半的模型規模超越GLM 5.1，即以一半成本完成相同任務。該行提到，騰訊與阿里為絕大多數全球基金的核心持倉，近期大量資金流入記憶體及硬件股，可能對兩者股價及行業帶來壓力。該行重申騰訊「高度確信跑贏大市」評級，目標價為740元。

花旗則重申騰訊「買入」評級，目標價維持758元，並視今次回調為買入機會，指市場對其第二季遊戲收入放緩過分憂慮。預計公司第二季國內遊戲收入按季下降3.9%，但按年增長8%。雖然機構數據顯示，公司於第二季遊戲收入可能有所下降，但並不能反映全面情況，因為Android用戶消費行為可能有所不同，且受惠於全球化不斷增強和遊戲產品組合多元化，這一波動亦應該不會影響公司遊戲業務的基礎實力。

（截自騰訊官網媒體資料庫）

花旗：建滔積層板股價跌幅過度 維持目標價130元

另花旗指，出席南亞新材(滬:688519)半年業績預告後的電話會議，關鍵資訊包括預期下半年覆銅板(CCL)及電子玻璃布平均售價將持續上漲、電子玻璃纖維布供應緊張狀況將至少持續至2027年底，以及下半年毛利率將較上半年顯著擴張。該行認為此電話會議對包括建滔積層板(01888)在內的覆銅板行業帶來正面提示作用。

該行提到，建滔積層板股價本月自歷史高位下跌逾60%，目前市盈率僅8至9倍，甚至低於歷史均值（低雙位數），跌幅顯然過度。該行預計建滔積層板今年上半年淨利潤將按年增長超過3倍至40億元，重申其「買入」評級，目標價維持130元。

（建滔積層板網頁截圖）

智譜：GLM-5.2協助完成OpenAI模型失控調查 證實開源價值

此外，智譜(02513)官方微博昨晚發文談及「開源的矛和開源的盾」話題，形容Hugging Face平台藉智譜GLM-5.2完成OpenAI模型失控入侵Hugging Face調查，進一步證實了GLM 5.2開源的價值。

OpenAI旗下一款AI模型日前在內部評估時失控，突破隔離測試環境，並入侵AI開源社區Hugging Face公司的系統。OpenAI將此事件形容為「前所未有的網絡安全事件」。此前Hugging Face方面於7月16日首次披露此次入侵，稱最初使用的商業前沿大模型API無法區分事件響應方和攻擊者，最終團隊在自有基礎設施上部署智譜的開源模型GLM-5.2，完成了全部取證分析，將通常需數天的取證工作壓縮至數小時。

黃偉豪：新舊科技股都宜先觀望 惟阿里守穩103元可考慮

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，新舊科技股跌至現價都宜先觀望，除受外圍美股及科技股氣氛影響外，始終港股由低位反彈了較多，很多大型科技股都彈了不少，若短期氣氛明顯更審慎，無論新舊科技股都有整固反覆空間，特別是建滔系及智譜等新科技股過去半個月跌幅其實更誇張，波動性較大，雖然總體發展基本面向好，但現時也宜先觀望。如果要揀反而會偏向那些大型傳統科技股如阿里，因估值始終相對便宜，波動性亦沒那麼大，但要留意將公布的業績能否帶來推動，其中阿里短期支持位為103元，至於會否跌穿100元很視乎整個市場氣氛，若指數要再調整，阿里絕對難以幸免，因是重磅股之一，且見過去指數走弱都與這幾隻大型科技股有關，若阿里守得住103元才考慮買入。騰訊走勢則比阿里更弱，而論AI概念阿里更吸引，騰訊短線走勢可能較反覆。

至於智譜，黃偉豪指，其炒味很濃，一兩個小時內可能已有很大波幅，若自問能適應此玩法才可參與，否則現價仍不太適合部署。建滔系同樣波幅很大，且走勢更弱，其中建滔積層板由過百元跌至30幾元，跌幅很誇張，短線要更審慎。另長飛光纖光纜(06869)估值也不低，若想博反彈只可以短炒角度並要定下止蝕位。

傳統科技股今日普遍下跌，阿里跌4.26%收報110元，騰訊跌2.38%報434.6元，百度(09888)跌2.34%報104.3元，快手(01024)跌2.28%報42.1元，美團(03690)跌0.69%報86.7元，京東(09618)跌1.25%報118.1元，網易(09999)跌1.73%報187.7元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.51%報135.9元，小米(01810)跌1.55%報26.72元。AI硬件及AI基建等新科技股亦大多捱沽，建滔積層板跌7.32%報37.72元，建滔集團(00148)跌7.37%報46.64元，長飛光纖光纜跌3.74%報121.1元，壁仞科技(06082)跌1.77%報36.66元，MiniMax(00100)跌1.66%報196元，惟智譜倒升5.64%報1237元，兆易創新(03986)升1.52%報568元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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