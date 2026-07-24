24/07/2026 10:30

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

恒指重返25000大關，然而成交率只有約2300億元，到底這輪升勢是技術性反彈，還是有望可挑戰6月初高位？

外圍方面，美國通脹降溫疊加中東局勢，推升金價企穩每盎司4000美元之上，兩地黃金股早前均有升勢！在瑞銀看好金價升至4800美元的背景下，投資者現階段應追入黃金股，還是轉投獲國家隊護盤的中字頭及內銀股？

個股方面，騰訊(00700)日前因市場疑慮第二季遊戲收入放緩而遭拋售，惟花旗發報告力撐市場過度擔憂，重申「買入」評級及758元目標價。這次回調是否絕佳入場時機？股價重回500元大關難度有幾大？投資者在現階段應如何部署？

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