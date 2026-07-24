24/07/2026 13:34

中東局勢惡化，戰線由波斯灣擴至紅海，也門胡塞武裝組織聲稱在紅海攻擊兩艘沙特阿拉伯油輪，刺激油價急升，布蘭特期油急升7%，衝上100美元大關。恐慌情緒急升，隔夜歐美股市全線跌。亞太股市今早（24日）全線向下，其中韓股挫半成。恒指開市即跌穿25000點大關，半日報24891，跌318點或1.3%，主板成交超過1171億元。恒生中國企業指數報8258，跌94點或1.1%。恒生科技指數報4619，跌79點或1.7%。

溫鋼城：通脹回升當心港股化身環球提款機

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城在《開市Good Morning》節目表示，港股在7月已經算翻身，因為恒指已從兩萬二回升到兩萬五關口，但百天線（約25202）於本周持續構成阻力，指數長期無法突破阻力位會導致升市力度減弱，截斷7月以來的上升形態。而基本面方面，市場亦擔心中東戰事持續會導致美聯儲貨幣政策收緊，港股將再次化身「環球提款機」，面對走資挑戰。基於國際油價已重返100美元大關，環球通脹風險再起，溫鋼城建議港股投資者現階段無謂加倉。

此外Google母企Alphabet([us_stock]US.GOOG[/us_stock])公布季績，受累龐大資本支出，淨現金流為負值，即入不敷支，導致Alphabet股價大跌，同樣的問題亦會發生在中資科網股身上，例如騰訊(00700)旗下騰訊雲擬於未來三年間每年海外基建投入翻倍，市場反應偏向負面，拖累港股大市表現，預計後市將進一步下調至24000至24500區間，之後下一個支持位要去到23800，不過溫鋼城提醒，上日升市惟成交縮水，8、9月港股多數下跌，加上美聯儲下周議息及其他重磅美股放榜，投資者低買要做好大市震盪的心理準備。

滙控現價息率已不夠吸引

滙控(00005)昨日突破160元，創上市新高，今早回落約1%。溫鋼城表示滙控現價不建議買，因為周息率已回落到3.67厘，和其他港銀股相比不夠吸引，如有持貨可以繼續「放紙鷂」，即睇價適時減倉，收回本金及鎖定已有利潤。溫鋼城特別提到滙控最近技術上呈現跌後翌日即彈形態，假如投資者後市留意到滙控出現連跌現象，應及時關注該行基本面是否出現異動，必要時可離場。

撰文：經濟通通訊社市場組