26/07/2026 10:55

美國通脹情況升溫，今年內美聯儲局的減息預期有所降溫，本地銀行加定存息以搶佔更多港元資金，當中，滙豐為特選客戶提供3個月港元定存年息達2.95厘，起存額為5萬元，適用於新資金透過網上辦理。

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工銀亞洲3個月港元定存低門檻高達5.88厘

工銀亞洲3個月港元定存高達5.88厘，存款額為1000元至5萬元，合資格新客戶於推廣期內透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並經手機銀行「e定存」功能成功開立3個月港元定期存款，可享特惠年利率。另外，若起存額為300萬元，3個月港元定存年息達3.05厘，適用於全新工銀財富客戶之客戶，透過分行辦理。

信銀國際6個月高達3.3厘，華僑銀行一年期3.2厘

信銀國際6個月港元定存年息高達3.3厘，適用於全新CITICfirst客戶限定優惠，而成功開戶並符合指定條件，一次性以新資金100萬至200萬元，敘做港元6個月定期可享3.3%優惠年利率。

華僑銀行9個月及12個月港元定存年息分別高達3.15厘及3.2厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

Mox Bank上調6個月及12個月至2.75厘及3厘

數字銀行Mox Bank上調6個月及12個月港元定存年息分別至2.75厘及3厘，起存額為50萬元，適用於Mox+及特選客戶透過手機Apps以新資金辦理。

定期存款 | 滙豐特選客3個月2.95厘，工銀亞洲高門檻加至3.1厘賺息逾2萬

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組