24/07/2026 17:22

中東局勢惡化，戰線由波斯灣擴至紅海，也門胡塞武裝組織聲稱在紅海攻擊兩艘沙特阿拉伯油輪，刺激油價急升，布蘭特期油急升7%，衝上100美元大關。恐慌情緒急升，隔夜歐美股市全線跌，亞太股市跟隨下跌，其中韓股挫超半成，港股未能置身事外，先低開278點失守兩萬五，遠離百天線（約25202），盤中一度跌至24812點，幸在10天線（約24814）見支持，盤中維持約250點跌幅至收市，恒指收報24963，跌247點或1%。恒生中國企業指數收報8271，跌81點或1%。恒生科技指數收報4629，跌68點或1.5%。

下周美聯儲公布議息結果，盡管加息機會仍微，但由於美伊戰事持續升級，擔心主席沃什將發表鷹派言論，港股觀望情緒突轉濃厚，全日主板成交近2099億元，為本月以來最低單日成交水平，北水淨流出15億元。

回顧全周，經歷上周五恒指重挫約450點後，周一內地釋放提振經濟訊號，加上國產AI大模型見技術突破、市場憧憬Deepseek時刻重現，恒指當日大升580點，完全收復失地，但接下來外圍半導體板塊復見強勢，港股面對百天線遇到重重阻力，周二（21日）及周四（23日）衝擊百天線均未能企穩，而周五全球重演AI震盪市，港股跌至十天線上方位置，總結全周港股仍升400點或1.6%，為連續第四個星期上升。

Alphabet及特斯拉資本開支急升引發市場對科網股財務狀況憂慮，港股科網股跌勢顯著，阿里(09988)挫4.26%，報110元；騰訊(00700)跌2.38%，報434.6元，百度(09888)跌2.34%，報104.3元，美團(03690)跌0.69%，報86.7元。

油價急升加劇通脹擔憂，美國10年期債息攀升，隔夜現貨金價一度回吐2.17%，跌穿4100美元關，今早維持低位徘徊。金礦股齊跌，紫金(02899)跌3.4%，報32.38元，招金礦業(01818)跌2.21%，報20.36元，山東黃金(01787)跌2.59%，報19.52元，靈寶黃金(03330)更挫5.23%，報18.67元。至於洛鉬(03993)跌4.49%，報16.82元。

金飾股同跌，老鋪黃金(06181)跌4.29%，報375.2元，周大福(01929)跌2.32%，報12.22元。

摩通上調中銀香港(02388)投資評級由中性上調至增持，升目標價由43.3港元至53.3港元，該行將2026/27財年的盈利預測上調8%/9%。中銀香港股價升5.98%，報51.25元，股價創新高，且是全日最大升幅藍籌。東亞(00023)漲6.03%，報14.94元，大新銀行(02356)升5.56%，報13.68元，至於滙控(00005)高位回軟0.06%，報161.4元，渣打(02888)跌1.15%，報224元。

信義系下周放榜，信義玻璃(00868)挫5.14%，報8.85元，信義光能(00968)跌4.09%，報2.11元。

AI設備概念下跌，聯想集團(00992)跌1.14%，報24.34元，建滔集團(00148)跌7.37%，報46.64元，建滔積層板(01888)跌7.32%，報37.72元。大模型概念兩邊走，智譜(02513)升5.64%，報1237元，MiniMax(00100)跌1.66%，報196元。

吉利汽車(00175)升2.92%，報19.06元。

恒指、國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及智譜。

撰文：經濟通市場組