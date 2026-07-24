25/07/2026 08:40

美股周五（24日）走勢分化，晶片股受壓，拖累納指向下，而三大股指本周均錄得全線下挫。市場正密切關注中東地緣政治的最新發展，以及大型科技企業的估值與現金流壓力。

道指收市升235.6點，或0.46%，報51947.25點；標指升3.68點，或0.05%，報7411.98點；納指跌161.87點，或0.64%，報24975.82點。

美股三大指數本周均錄得跌幅。道指累跌0.38%，創下連續第三周下滑紀錄；納指與標指本周分別挫2.91%及0.61%，雙雙連續兩周見紅。

道指連續第三周下滑，納指與標指則雙雙連續兩周見紅。(AP)

半導體板塊成為周五重災區。英特爾(US.INTC)早前交出遠超預期的第二季業績，但股價最終大跌7.9%。晶片股跟隨走低，博通(US.AVGO)跌2.7%，AMD(US.AMD)跌3.3%，美光科技(US.MU)更重挫近7%，SK海力士ADR(US.SKHY)亦大瀉8.8%。

其他大型科技股方面，SpaceX(US.SPCX)跌2.7%，特斯拉(US.TSLA)跌2.1%，Meta(US.META)跌1.8%，英偉達(US.NVDA)跌0.9%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.7%；蘋果(US.AAPL)逆市升3.5%，谷歌(US.GOOG)升0.2%。

油價下跌，金價微升

宏觀消息方面，中東局勢依然牽動市場神經。美國與伊朗展開對話的障礙仍然巨大，市場仍在消化能源供應中斷風險升溫帶來的衝擊。紐約期油跌3%，報每桶89.35美元；布蘭特期油跌2.6%，報每桶91.72美元。

美匯指數微升0.03%，報101.464。日圓匯價表現疲弱，美元兌日圓繼周四觸及163.99的歷史高峰後，周五仍維持在163.94附近高位震盪。歐元兌美元微跌，主要交投於1.1380水平附近，日內跌0.06%。

現貨金早段走勢偏弱，曾一度失守每盎司4030美元水平，日內仍守於4000美元附近，微升0.07%；紐約期金升0.2%，報每盎司4058美元。

撰文：經濟通國金組