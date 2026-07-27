27/07/2026 10:30

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股上周五（24日）總成交顯著回落至2000億左右，市場觀望情緒係咪已經升溫？短線仲有冇突破動能？

攜程涉反壟斷被罰53億元：攜程集團 (09961)因涉嫌濫用市場支配地位遭內地反壟斷處罰，罰沒及退款逾53億元人民幣！呢筆罰款算唔算高？隨住事件告一段落，係咪代表「靴子落地」屬利好？

摩通唱好中銀香港(02388)同東亞銀行(00023)，目標價大幅上調；相反滙控(00005)逆勢回落，渣打(02888)又點睇？銀行股呢轉分化仲會唔會持續？仲有冇水位撈底？

聯儲局議息在即，聚焦新任主席沃什講話、中東油價攀升會唔會觸發鷹派加息？美股、債市及港股有咩潛在影響？點樣提前部署？

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