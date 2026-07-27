27/07/2026 17:40

內地存儲巨頭長鑫科技(滬:688825)今日登陸A股科創板，較發行價8.66元（人民幣．下同）最多漲逾5倍，市值突破3萬億元，成為A股新的市值一哥。不過，美股市場上周五（24日）對芯片股的獲利拋售持續，費城半導體指數再跌4.25%，港股一眾芯片股受拖累，今日普遍逆市下跌，可否趁其繼續調整吼位吸納？

（Shutterstock圖片）

長鑫科技上市首日曾飆逾5倍 市值突破3萬億成A股一哥

長鑫科技(滬:688825)今日登陸科創板，首日開盤價報49.5元/股，較發行價8.66元飆升約472%，盤中最多漲535.5%至55.03元，收報49元，漲幅465.8%。以668.81億股（超配前）與收盤價計算，其市值達3.28萬億元，成為A股新的市值一哥。該股同時創下A股多項紀錄：A股首隻開盤市值破3萬億的科技股；登頂科創板市值榜首，超越中芯國際(滬:688981)成為科創板市值最高上市公司；A股首隻千億成交額疊加超50%換手率的新股，巨量成交與高換手並存，交投活躍度空前。

長鑫科技發行市值超過5790億元，募集資金總額約579億元，尚未計入超額配售選擇權全額行使的部分，是今年以來A股募資規模最大的首次公開募股，也是科創板歷來最大規模IPO。Counterpoint數據顯示，長鑫約佔全球DRAM（動態隨機存取記憶體）出貨量的9%，預計2028年達到11%。公司的終極目標是打入「三巨頭」（三星電子、SK海力士以及美光科技）陣營。值得留意的是，在美國過去幾年推動的出口管制措施中，長鑫已被禁止使用先進光刻設備來製造芯片；今年6月稍早，公司又被列入中國軍事企業清單。

野村首次覆蓋長鑫科技，給予「買入」評級，目標價為116元，對應市值約為7.76萬億元；該目標價基於2028年預測每股收益5.8元和20倍市盈率，估值將達到其主要美國競爭對手美光科技(US.MU)約兩倍，因長鑫有望受益於市場份額提升，以及中國資本市場相對更高的估值水平。

高盛看好中國DRAM擴產 稱半導體設備國產化成新主線

據悉在長鑫科技掛牌前三天（24日），高盛緊急召開一場聚焦中國記憶體產業的專家電話會議，除了看好中國DRAM產能未來數年將大幅擴張，也認為中國設備國產化已成最具確定性的投資主軸；儘管高頻寬記憶體(HBM)技術仍落後國際大廠，但AI需求持續強勁，預料將支撐記憶體價格與中國半導體供應鏈長期成長。

市場預期，這次透過IPO募得的資金，長鑫除了持續擴大DRAM產能，也將進一步向HBM等先進技術領域邁進。業界專家對中國本土DRAM供應商的擴產前景抱持樂觀看法，預估到2030年，中國記憶體龍頭廠商的年產能將較目前水平成長逾一倍。目前長鑫產能布局已橫跨合肥、上海、北京三大生產基地，預計都將於2028年前全數投產，而一座規模更大的生產基地也將在2028年後開始貢獻產能。值得留意的是，這波新增產能除持續採購國際一線設備商產品外，也正加速導入中國本土半導體設備。因此，高盛指，中國記憶體產能擴張的趨勢已不可逆轉，設備國產化替代將是確定性最高的投資主線。

三星、SK海力士與英偉達等美企簽署9500億美元芯片大單

另外，韓國總統李在明上周五（24日）在三藩市主持人工智能(AI)峰會宣布，韓國SK集團與三星電子分別與英偉達(US.NVDA)和博通(US.AVGO)簽訂合計9500億美元的合作協議。SK集團簽署價值7500億美元協議，包括SK海力士與英偉達規模超過5000億美元的合作案。另外，三星與博通簽訂合作備忘錄，涵蓋2000億美元的記憶體芯片、代工服務，以及先進封裝業務。

SK海力士與英偉達的合作案涵蓋大規模AI資料中心和下一代記憶體，計劃包含雙方建立長期關係，確保英偉達取得下一代記憶體供應，雙方合作開發用於AI訓練、AI代理和實體AI應用的高頻寬記憶體芯片(HBM)。作為協議的一部分，SK電信計劃在韓國打造一座2GW的AI資料中心，將採用英偉達Vera Rubin芯片和SK海力士的HBM4，該資料中心預計2027年投入營運。三星表示，將與博通合作開發以三星HBM技術為基礎的下一代AI加速器，並且提供博通2納米以下製程和先進的封裝解決方案。

（AP圖片）

高通全線芯片據報9月起加價至少一成 稱無法消化成本上漲

此外，AI相關需求急增，帶動硬件供不應求，製造商提高產能之餘，亦紛紛加價，最新有全球最大手機芯片製造商高通(US.QCOM)加入加價行列，旗下全線芯片產品據報將從9月起上調價格至少一成，是次價格上調將適用於9月1日以後發貨的所有產品。高通稱已經無法再消化供應商成本帶來的成本上漲，亦嘗試過在新渠道尋找替代零件。高通美股上周五收市跌2.4%，收報166.97美元。

事實上，台積電(US.TSM)及美光等硬件製造商早前已先後有消息指將會加價，當中美光加價的消息更引來蘋果公司(US.AAPL)行政總裁庫克批評，美光管理層其後就蘋果的定價模式還擊，雙方高層曾掀起一場「口水戰」。

伍禮賢：芯片行業基本面仍偏強 兆易創新中芯華虹可候低吸

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，芯片股股價過去一段時間經歷快速調整，最主要因在高位高估值情況下，市場情況有些波動，但從行業基本面來看仍偏強，且現時處於美股業績期，從一些科技股業績數據反映其對AI基建需求仍較強，所以大環境沒特別大問題，投資者不妨於相關概念股經歷調整後於低位留意，但此類股份本身波動很大，不適合追求平穩的投資者，若想參與也要控制持倉比例。而今日影響芯片股較大的因素為長鑫科技上市，其市值達3萬幾億元人民幣，甚至比騰訊(00700)更高，但以現時其行業的關注度及國家層面的支持力度，這不算很意外，而且除三星、海力士及美光外，長鑫科技市佔已達到第四，增長前景會較理想，市場期望亦較高，故股價可以飆升，反而見一些相關存儲概念股份今日未見受惠太多，相信是因市場本已有較大憧憬，上市後大家情緒反而較克制，但行業基本面不差，預計一些存儲芯片股股價中長期仍有機會向上。

伍禮賢續指，當中兆易創新(03986)為存儲芯片代表企業，過去亦發布了盈喜，業績有高倍數增長，經歷股價回落後，投資者不妨繼續關注，而對中芯及華虹也相對看好，始終它們較易受惠內地芯片國產化，大家都期待技術會有所突破，故可以中長線角度投資，至於兆易創新那一類更多是作周期性部署，因股價有時太波動，調整時部署可能較好。兆易創新之前曾低見約540元，回至該處不妨留意。中芯(00981)及華虹(01347)則較相近，近幾年業績都處於改善過程中，惟華虹股價較波動，中芯走勢較平穩，其實兩者都可留意，始終其股價運行相關性較高；中芯70天附近可關注，華虹則待其挨近100天線約130元再留意。另ASMPT(00522)也可吼，但其業績表現較平淡，故會較看好上述三隻股份。此外，韓國股市波動應未完，XL二南方海力士(07709)等韓股芯片ETF暫宜觀望。

芯片股今日普遍下跌，中芯跌0.98%收報70.65元，華虹跌0.8%報148.6元，ASMPT跌1.1%報161.6元，上海復旦(01385)跌1.35%報24.88元，兆易創新跌3.87%報546元，瀾起科技(06809)跌3.19%報322元，壁仞科技(06082)跌5.07%報34.8元，惟天數智芯(09903)倒升6.04%報597元。韓股芯片龍頭ETF亦倒升，XL二南方海力士升3.34%報54.5元，XL二南三星(07747)升1.16%報83.42元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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