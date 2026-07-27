27/07/2026 14:56

快時尚電商平台SHEIN（希音國際）在倫敦及紐約上市計劃接連受挫後，轉戰香港市場迎來突破性進展。聯交所資料顯示，SHEIN已正式通過上市聆訊，標誌著其來港掛牌進入最後直路。高盛、摩根大通及摩根士丹利擔任聯席保薦人。外電報道指，SHEIN是次上市目標估值逾400億美元（約3,120億港元），集資規模料達20至30億美元。

去年收入418億美元增8%，惟純利挫近四成

上市文件披露，SHEIN去年全年淨收入為418.5億美元，按年增長近8%；惟期內淨利潤大幅倒退38.7%至20.64億美元。若單計今年首季，集團更由盈轉虧，錄得9,900萬美元虧損，去年同期則賺3.95億美元；季度淨收入按年僅微升1.1%至90.5億美元。

集團解釋，儘管去年營業利潤增加7億美元，但淨利潤顯著下跌，主要由於公司估值變動導致可轉換可贖回優先股的公允價值變動所致；今年首季轉虧亦屬同一原因。

估值持續下滑，上市前較高位蒸發逾340億美元

受累於競爭對手拼多多（PDD）旗下Temu的激烈競爭、關稅政策及監管調查等因素，SHEIN估值近年持續受壓。集團在上市前最後一輪D+輪融資中，投前估值已降至640億美元，較2022年D輪融資時的982億美元高位，大幅蒸發約342億美元。

值得留意的是，SHEIN的收入增速近年明顯放緩，由2023年的41.1%降至2024年的20.7%，去年更進一步下滑至8%。

歐美取消關稅豁免影響浮現，歐洲市場收入佔比三分一

SHEIN在文件中提到，自美國取消「小額豁免」待遇及歐盟取消適用於低價值貨件的150歐元關稅豁免後，集團已採納正式報關程序，並建立涵蓋提價、本地化庫存及履約在內的應對措施，同時加強在美國的貿易合規。

集團承認，美國取消小額豁免待遇對當地銷售及整體收入增長造成不利影響，並導致履約開支佔收入百分比上升，惟其後已觀察到消費者購買行為及銷售趨勢出現正常化迹象。

SHEIN指出，歐盟市場面臨的關稅及成本上升，可能對集團業務、財務狀況及業績帶來重大不利影響。數據顯示，去年及今年首季約有三分之一的淨收入來自歐洲市場，集團預期歐洲關稅政策帶來的影響或大於美國。

四位聯合創始人合共持有65%投票權

股權結構方面，SHEIN採用雙重股權架構，A類股份每股享有10票表決權，B類股份僅1票。四位聯合創始人許仰天、苗苗、顧曉慶及任曉慶透過四家公司，合共持有65%投票權，其中許仰天間接持有33%，為最大股東。

在內地發跡的SHEIN，早年有意赴美上市，惟受中美角力影響轉戰倫敦。集團原先在2024年秘密申請倫敦證券交易所上市，雖然市傳已獲英國當局批准其上市計劃，但最終未能成事。根據備案通知書，SHEIN已通過境內運營實體廣州希音國際進出口有限公司提交備案，計劃發行不超過3.41億股股份在聯交所上市。

撰文：經濟通採訪組