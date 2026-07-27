27/07/2026 16:49

美國自上周五（24日）晚間以來停止打擊伊朗，德黑蘭亦暗示將克制報復行動，並與阿曼就霍爾木茲海峽航道舉行會談，港股開市表現未明朗，開盤後隨科網股上揚，尤其是小米(01810)盤中發力衝前，午後再度突破百天線（約25190），並收高於該位置，為5月14日以來首次，報25207，升243點或1%。恒生中國企業指數收報8365，升94點或1.1%。恒生科技指數收報4702，升72點或1.6%。但值得留意的是本周多隻重磅美股將公布業績、美聯儲及英日央行均啟議息，加上政治局會議預計即將舉行，主板成交保持近期低位，約2105億元，北水淨流出15億元。

小米創辦人雷軍公布，小米澎程系列發布會將於本周四（30日）晚上7時舉行，並將在發布會中正式推出小米澎程N90、N70兩款智能可變大空間SUV。小米為全日成交最大藍籌，亦是表現最佳藍籌，收升7.34%，報28.68元，盤中創近兩月新高。

攜程(09961)收到國家市場監督管理總局就反壟斷調查作出的行政處罰決定，合共涉及退款、沒收違法所得及罰款約53.01億元人民幣，佔其去年營業額約9.15%，惟股民對攜程罰款落地感正面，股價收升3.79%，報355.6元。同樣涉及機旅業務的美團(03690)收升3%，報89.3元。

寧德時代(03750)中期盈利約432.8億元人民幣，升41.98%，略低於市場預期的456.89億元人民幣，增派中期股息每股H股1.629港元，按年增加47.55%。寧德時代全日表現反覆，先高開後倒跌，午後重新上升，全日收升2.09%，報635元。

本周多隻美國重磅科企放榜，科網股龍頭今早反彈但未算顯著，騰訊(00700)升1.93%，報443元，阿里(09988)揚0.91%，報111元，網易(09999)升1.76%，報191元，惟百度(09888)無升跌，報104.3元。

長鑫科技(滬:688825)今日上交所科創板首掛收報49元，漲幅4.6倍，以668.81億股（超配前）與收盤價計算，其市值3.28萬億元，成為A股新的市值一哥。和長鑫科技關係緊密的兆易創新(03986)失落影子股因素，收跌3.87%，報546元。

濠賭股炒作暑假旅游旺季因素，銀娛(00027)漲6.26%，報33.6元，金沙(01928)升3.29%，報14.44元，永利澳門(01128)升4.78%，報5.7元，新濠(00200)同飆5.6%，報3.58元。

布蘭特期油跌穿90美元關口，紐約期油亦重挫近5%，中石油(00857)跌3.53%，報9.85元，中海油(00883)跌1.53%，報23.2元。

石藥集團(01093)挫2.92%，報8.3元，潤啤(00291)跌2.45%，報23.06元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為小米、阿里及騰訊。

撰文：經濟通市場組