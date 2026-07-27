27/07/2026 19:53

PwC中國副主席兼管理合夥人李尚義表示，短期內不認為港股可以立即實行24小時交易，當中牽涉相關配套問題，香港現時相關產品種類也不夠多，認為研究延長現有交易時段為值得認真考量的方向，包括延長交易時長，或者考慮銜接歐洲市場交易時段等，認為長遠可以循序漸進，分階段逐步延長交易時段。

（吳仲賢攝）

對於羅兵咸永道建議為符合互聯互通資格的香港預託證券（HDR）設立簡化審批通道，羅兵咸永道資本市場主管合夥人黃金錢表示，現時透過HDR形式在香港上市的企業不多，原因在於其審批流程與主板標準大致相同，沒有明顯簡化，並指若要提升HDR的吸引力，可針對已經在海外交易所上市、擁有良好合規營運記錄、符合當地上市標準，並且規模較大的海外企業，優先爭取這類企業來港上市。

李尚義指出，香港正迎來前所未有的發展機遇。在國家堅實支持及政府積極推動下，香港憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，可進一步鞏固和提升其作為國際金融中心、全球創新科技樞紐及值得信賴的區域合作平台的領導地位，為國家高質量發展及區域經濟融合作出更多貢獻。

李尚義續指，中國的結構性轉型，結合地緣政治格局重整和人工智能迅速普及，正重塑資本、人才、科技及商業活動在亞太區內以至全球的流動方式。香港具備穩健基礎把握這一機遇，而這將有賴審慎的政策選擇、制度的創新，以及持續的推進落實。

建議為符合互聯互通資格的香港預託證券設立簡化審批通道

羅兵咸永道就香港首份五年規劃及2026年《施政報告》向香港特別行政區政府提交一系列建議，提出策略路線圖，以提升香港競爭力，推動可持續增長，並支持香港更好融入國家整體發展大局。

在題為《把握香港下一輪增長機遇：雙重變局時代下的策略定位》的建議報告，羅兵咸永道指出，香港正處於關鍵轉折期，全球經濟正受到兩股結構性力量重塑：一是地緣政治及經濟格局重整，二是人工智能迅速發展。與此同時，中國正加快轉向一個由創新、生產力提升及企業國際化驅動的增長模式。

羅兵咸永道的建議圍繞以下三大策略主題：

建設香港創新生態圈

羅兵咸永道網絡安全、數據及科技風險諮詢主管合夥人吳冠豪表示，北部都會區是難得的發展機遇，有潛力發展成為粵港澳大灣區內人工智能基礎設施及大型數據中心樞紐。大學城可建設為一個綜合的創新生態系統，匯聚科研、人才、產業合作及成果轉化。同時，該行建議推行「扎根、招才、躍升」策略，涵蓋稅務優惠、共同投資支持，以及人才引進與回流計劃等措施，以聚焦標桿研發企業、吸引人才及開拓本地科研職位。該行全力支持政府將香港發展成為國際創新科技中心。

發揮香港金融實力，賦能新經濟發展資本市場

黃金錢表示，香港金融發展的下一階段，關鍵在於能否更有效地引導資本流向推動中國經濟轉型的重點行業。因此，該行建議推出一系列支持措施，包括：為符合互聯互通資格的香港預託證券（HDR）設立簡化審批通道；下調第18C章策略行業公司市值門檻；以及擴展場外交易市場（OTC）以服務初期創新企業。透過具競爭力的資本市場、稅務及監管措施，香港可進一步鞏固其作為連接中國內地、區域增長市場及全球投資者的國際金融中心地位。

羅兵咸永道資產及財富管理行業主管合夥人關維端表示，隨著財富累積和人口結構轉變重塑投資需求，香港在強化其作為領先離岸人民幣及跨境投資樞紐方面，擁有重大發展機遇。政府可擴大對人民幣計價金融產品的稅務及財政優惠，例如提供稅務豁免及下調稅率，並探討提高跨境理財通的產品範圍及投資額度，以促進更多跨境投資。政府亦可把握區內私募信貸及基建機遇的快速發展，強化市場基建，吸引相關專業人才，提升香港作為亞洲私募市場中心的優勢。

推動香港成為區域協作及全球夥伴關係的平台

PwC中國內地南部市場主管合夥人王舜宜表示，在加快大灣區融合發展方面，政府應強化恒常的多層次區域協調機制，並引入獨立第三方定期進行績效評估。同時，構建「灣區融合示範區」，在金融、法律、建築及醫療範疇制定灣區標準；與大灣區城市就特定行業共同制定「聯合政策包」，研究共建「聯合產業園」等。在深度參與高品質共建「一帶一路」方面，政府應制定專屬的《一帶一路行動計劃（2026-2030）》，積極建立四大功能平台：區域總部平台、專業服務平台、綠色金融平台以及爭議解決平台；輔以加快及擴大區域貿易及大宗商品樞紐稅務優惠、提供稅收確定性服務等來鞏固香港的國際競爭力，加強與中亞、東盟及中東等主要區域的聯繫。

撰文：經濟通採訪組