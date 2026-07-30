28/07/2026 08:50

要聞盤點

1、美股周一（27日）收盤走勢分化，道指受傳統價值股避險買盤帶動，收市升262點，或0.51%，報52210點，而納指則因高估值科技股的資金流出，下跌43點，或0.18%，報24932點。標指微升1.2點，或0.02%，報7413點，反映投資者在重大財報與聯儲局議息前態度趨於審慎。中國金龍指數升153點。日經指數開報63462點，無升跌。

2、美國總統特朗普淡化短期戰爭升級可能，稱美伊正就結束衝突進行外交談判；據悉伊朗與阿曼討論重啟霍爾木茲海峽航運，阿曼對未來數日取得進展持樂觀態度，布倫特原油創三個月最大跌幅。

3、中國商務部表示，美方在中美經貿磋商中曾明確承諾對中國商品替代加徵關稅不會超過20%。中國敦促美國停止對中國人工智能企業的制裁威脅，稱將採取一切必要措施維護正當權益。

4、據報中國一家上海國資背景的企業正開始量產DUV光刻機，今年計劃生產約5部，並向中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)及長鑫存儲等內地晶圓廠交付

5、英偉達推進新一輪人工智能相關交易，潛在規模超過7500億美元，市場對循環融資憂慮重燃，擔心人為推高行業需求與估值。英偉達信用違約保護成本創紀錄最大升幅。

6、芝加哥商品交易所集團推出了個股期貨，允許投資人能全天23小時交易SpaceX、美光及其他股票。

7、英國首相貝安德排除在今年秋季預算案中調整購房印花稅的可能性。

8、日本首相支持率下滑引發政策憂慮，策略師看淡日圓及日債。美銀指央行若要成功捍衛日圓，須發出鷹派訊號。

9、蘋果股價升逾1%，高見337.12美元並續創歷史新高，總市值一度攀升至4.95萬億美元，超越英偉達重奪全球市值最大公司寶座。

10、近年港股集資王中際旭創H股上市發行價定為980元，低於定價上限，較A股折讓兩成，計劃周四（30日）掛牌

11、受人工智能相關電子產品全球需求強勁帶動，香港6月出口同比增長53.4%，創1984年以來最快增速。