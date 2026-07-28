28/07/2026 09:25

美國聯儲局公布議息結果前市場維持觀望，加上美伊即將重上談判桌消息帶動，隔晚美股道指升262點52210，標普升1點報7413。

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然而借勢拋售晶片股行情未止，有傳中國具國企背景企業已成功研發浸潤式深紫外光(DUV)光刻機，今年至明年將陸續量產予各大中資晶片公司。隔晚晶片股與科技股再插，美光跌逾2％，SK海力士ADR跌7.5％，ASML ADR跌近6％。費城半導體指數跌264點或2.23％，納指跌43點報24932。

*中概個別發展，ADR較港股跑贏*

中概股個別發展：阿里巴巴升2.55%報115.00美元，拼多多升2.65%報84.85美元，京東升2.52%報30.95美元，百度跌0.05%報105.29美元，小鵬升3.65%報12.78美元，理想升4.13%報12.62美元，蔚來升2.90%報4.62美元，貝殼升3.15%報16.39美元，攜程升2.59%報44.77美元。

主要ADR普遍跑贏港股收市造價：騰訊(00700)ADR較港股高1.19%，折合448.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.94%，折合28.9港元；美團(03690)ADR較港股高0.84%，折合90.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.46%，折合78.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.15%，折合163.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.03%，折合400.3港元。

昨晚恒指夜期升88點報25299，較現貨高水92點。

*港股利好引發料先破區間殺熊再回落*

受晶片股拋售影響，日韓股市早盤勢猛烈，日股急跌4%，韓股暫跌逾7%逼近熔斷警戒線。日韓兩地重要晶片標的全線受壓，三星電子跌逾8%，SK海力士挫一成，鎧俠暴跌17%。港股未受晶片淡風撼動，反受內地自研DUV光刻機帶動，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25260，升40點，較恒指現貨高水53點，恒指開市料輕微高開。

摩通有分析師認為ASML跌勢反應過度，認為中國過去多年一直有生產較低階的光刻設備，至今未曾對ASML在前段晶圓製造設備市場造成實際影響，ASML在技術與量產方面仍維持領先。

儘管今日港股市場氣氛偏向正面，但港股即將面對期指結算，撞正聯儲局公布議息結果，昨日恒指升逾200點已升上25200至25300阻力水平，參考恒指牛熊證街貨分布，昨日升市下熊倉再淨增680張對應期指張數街貨，25500至25599淨增191張街貨成最多新增兼最重貨區，涉945張對應期指張數，逼近千張關口，預計短線大市波動有可能試破25600後才再回落。

撰文：經濟通市場組