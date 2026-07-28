28/07/2026 17:11

隨著美國於上周末暫停對伊朗的空襲，加上美國總統特朗普稱美方正與伊朗對話，市場對中東地緣政治風險及原油供應中斷的憂慮大幅降溫，布蘭特期油昨日（27日）重挫近9%，連跌兩日，今日於亞洲時段再跌逾2%，加上內地自7月起為期兩個月的暑運踏入第三周，客流及客座率齊上升，三大中資航空股繼昨日齊飆逾半成，今日早段繼續造好，惟最後卻倒跌收市，國泰航空(00293)則自上周發盈喜後股價連日破頂，今日再升2.5%，或許更值博。

（截自國泰航空網頁傳媒中心）

特朗普稱正與伊朗對話布油跌近9% 惟伊朗重申霍峽仍處關閉狀態

美國與伊朗連續3天停止交火，美國總統特朗普表示，美方「現在正與伊朗對話」，但強調自己並不急於達成協議，稱「有充裕時間」進行談判。市場對中東局勢降溫抱持期待，國際油價昨日大幅回落，布蘭特期油跌8.7%，收報每桶88.36美元；紐約期油跌7.5%，收報每桶82.61美元。

不過，美方官員表示，伊朗近幾天仍向霍爾木茲海峽船隻發射數架無人機，但均遭美軍擊落，未造成船舶受損；親伊朗武裝組織也持續攻擊美軍及盟友，美軍仍在進行防禦。美國駐聯合國大使Mike Waltz表示，暫停攻擊是為了替雙方持續中的談判「保留空間」。但伊朗外交部發言人Esmaeil Baghaei表示，目前並未與美國進行談判，並強調伊朗不會讓美方決定戰爭與和平的時機，又重申霍爾木茲海峽仍處於關閉狀態。根據MarineTraffic資料分析，霍爾木茲海峽24至26日僅有29艘船完成通行，低於戰前水平；相較之下，紅海重要航道曼德海峽同期共有100艘船通過。分析師指，停火雖讓市場情緒改善，但若中東原油運輸未真正恢復，高油價仍可能持續。

暑運第三周客流及客座率齊升 光大證券：需求回升惟票價修復仍弱

另外，數據顯示，內地暑運第三周全國民航執行客運航班約12.4萬架次，同比增長5.5%，完成旅客運輸量1728.2萬人次，同比增長7.5%，客座率達到85.1%，同比提升1.1個百分點。其中，新疆進出港航班量同比增長15.3%，新疆機場新增78條航線、加密127條航線，29家航司同比增班，烏魯木齊樞紐至北京、上海、深圳等航線加密明顯，同時向伊寧、昭蘇等旅遊目的地進一步延伸。

光大證券研究認為，航空暑運需求加速回升，但票價修復仍弱。今年6月全行業可提供客公里(ASK)同比跌2%，民航客運量同比跌7%，客座率同比增0.1個百分點。而今年暑運前25天，民航平均票價為833元人民幣，較2025年同期跌0.8%，較2019年同期跌6.8%，出行量較2025年同期增3.1%，較2019年同期增16.7%，票價同比跌幅擴大，但出行量同比上行。該行認為，儘管暑運初期票價偏弱，考慮到出行需求滯後啟動和客座率高企，預計暑運客流量同比持續回升穩增，關注後續需求和票價修復進程。另外，中東局勢反覆，需關注後續地緣政治對航油成本的傳導風險。

三大航齊發盈警料中期虧損擴大 稱油價高位運行大幅擠壓盈利

不過，三大中資航空股早前齊發盈警，其中國航(00753)(滬:601111)預期截至6月30日止中期淨虧損約21億至26億元（人民幣．下同），比去年同期虧損18億元擴大，扣除非經常性損益後的淨虧損約23億至31億元，比去年同期扣除非經常性損益後的淨虧損20億元擴大。國航指，上半年經營效益呈現增投增產增收特點，其中一季度錄大額盈利，但受中東地緣衝突影響，航油價格高位運行，大幅擠壓航空公司盈利空間，預計上半年經營業績出現虧損。

東方航空(00670)(滬:600115)預期中期虧損18億至24億元，比去年同期虧損14億元擴大，扣除非經常性損益的虧損約27億至33億元，比去年同期扣除非經常性損益的虧損17億元擴大。東航指，3月以來中東地區地緣政治衝突造成油價攀升，給航空業經營帶來巨大挑戰。

南方航空(01055)(滬:600029)預期中期淨虧損34.73億至39.73億元，比去年同期虧損15億元擴大，預計扣除非經常性損益後的淨虧損44.8億至49.8億元，比去年同期扣除非經常性損益後的虧損20億元擴大。南航指，虧損擴大因3月後受國際地緣形勢影響，航空煤油價格劇烈波動，上半年航油成本激增。

（Shutterstock圖片）

摩通：中資航空股次季虧損三年來最嚴重 「減持」東航南航

摩通發表研報指，三大中資航空公司已發布今年上半年業績預告，顯示今年第二季的淨虧損將是過去三年中最嚴重。在今年第一季錄得淨利潤後，受高油價和疲弱的基礎票價拖累，預計三大航司今年第二季平均淨虧損將達43億元，為2023年以來最高單季虧損。暑期旅遊需求亦不及預期，客運量和航班量按年均有所下降，且基礎淨票價持續承壓，同時鐵路替代效應繼續加劇。儘管燃油附加費有所下調，但疲弱的定價並未刺激需求，強化了對該行業的審慎展望。

具體預測方面，國航今年第二季預計淨虧損為41億元，而去年同期為利潤2億元；東航及南航今年第二季預計分別虧損37億元及52億元，虧損幅度按年分別擴大756%及562%。累計今年上半年，預計三大航司平均淨虧損為27億元，國航、東航及南航分別虧損24億元、21億元及37億元，按年分別惡化30%、19%及143%。摩通對相關股份的觀點維持不變：維持對東航及南航「減持」評級，同時維持對國航及春秋航空(滬:601021)「中性」評級。

國泰料中期多賺最多76%至65億元 里昂升目標價至16.4元

國泰航空日前發盈喜，預計今年上半年將錄得股東應佔綜合溢利約60億元至65億元，按年升幅介乎62%至75.7%，其中包括約14億元來自集團所持國航權益攤薄而產生的視作出售聯屬公司收益。公司稱，中期業績亦受惠於國泰航空及國泰貨運持續穩健的需求、香港快運表現改善，以及聯屬公司帶來較佳的盈利貢獻。

摩通指，國泰航空上半年盈利表現優於市場預期，核心盈利略高於摩通估算數字。該行在中期業績公布前與管理層進行了預告電話會議，其中指出，近期運力增長主要受惠於運力使用率提高；收益率按年呈上升趨勢，燃油附加費上調並未對主要航線需求造成實質影響；夏季長途航線預訂量強勁。雖然燃油成本仍是拖累業績因素，但其他因素則有助於將中期業績解讀為營運品質提升，而不僅僅是燃油成本因素推動業績。該行稱，國泰中期業績將充分展現其為何仍是該行在亞洲航空公司中首選股，而且本輪周期結構性變化顯著，營運槓桿更強，回報框架更清晰，資本狀況也更加穩健，維持「增持」評級，並將目標價定於16元。

里昂則指，國泰近期發布的上半年盈利預告，令該行對其貨運業務表現更趨樂觀，同時其客運業務需求依然穩健，收益率具韌性。考慮到收益率假設更新及2026年上半年國航擬議處置收益等因素，該行將國泰2026及2027年淨利潤預測分別上調54%及37%。預期國泰股東應佔利潤將於2026年達到135億元，2027年達到148億元；預計2027年股東權益回報率(ROE)將提升至23.9%，創下2010年以來新高，將其目標市帳率倍數由1.41倍上調至1.61倍，目標價由13.5元上調至16.4元，評級由「持有」上調至「跑贏大市」。

郭家耀：國泰盈利能力較佳14元以下可吸 中資航空股暫不宜沾手

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，若從過去較長時間盈利能力來看，始終國泰做得較出色。油價當然有起伏，對每間航空公司都構成影響，但國泰的航線及品牌效力令其票價始終都有些溢價，盈利能力相對強，加上國泰有做部分燃油對沖，也減輕了油價威脅。相反，內地的航空公司一方面內捲較嚴重，又被油價蠶食利潤，很多時會出現虧損情況，變相限制了股價表現。雖然近期油價由高位回落，但油價會否回到戰前水平，現時仍較不確定，所以單純博油價回落而看好中資航空股可能相對冒險，相反國泰在油價高企時仍保持頗為良好的盈利能力，可見其即使因應高油價加了燃油附加費，其乘客也繼續願意乘搭，故股價相對強勢。

郭家耀續指，航空股也寧願候低吸國泰，因其股價因盈喜消息剛出現突破，再加上近兩日油價回落。其實，中東局勢看來都是打打停停格局，若再起甚麼事端令油價再衝上90幾、100美元，國泰股價可能借勢有些調整，回至14元以下，到時才買會較理想。至於三大中資航空股，就算有利好因素出現，盈利很多時未能持續很久，對於一般投資者來說，其投資價值頗難拿捏，暫不宜沾手。

國航今日跌0.23%收報4.29元，東航跌0.93%報3.21元，南航跌1.67%報3.53元，國泰則升2.5%報14.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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