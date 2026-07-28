28/07/2026 14:45

中國傳來量產國產光刻機消息，據報中國一家擁有國資背景的上海企業已開始生產國產的浸潤式深紫外光(DUV)光刻機，並可能威脅荷蘭的半導體設備巨頭艾司摩爾(ASML)在市場的領導地位。隔晚美股半導體板塊走弱，如英偉達[us_stock]US.NVDA[/us_stock]挫近5%，股價失守200美元關口，AMD[us_stock]US.AMD[/us_stock]跌5.2%，ASML股價大跌逾7%。惟港股晶片板塊同樣弱勢，受惠國產晶片交付的中芯(00981)半日仍然要跌1.3%，報69.7元，華虹(01347)更跌6.5%，半日報139元。

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溫鋼城解釋，晶片板塊早已走弱多時，其核心問題在於市場擔心板塊已經出現產能過剩，而中國傳來量產DUV光刻機的消息更為有關問題「推波助瀾」，所以中芯、華虹即使受惠內地晶片交付，免卻「卡脖子」風險，但仍對市值帶來下調壓力。

另外，溫鋼城指，中芯與華虹走勢轉弱，已出現深幅調整，目前正處於下行區間。不過，日後若微軟、Meta等科技巨頭的業績超出預期；以及美聯儲議息聲明不過於鷹派，預料有機會迎來反彈炒炒波幅。中芯目前支持位在近期低位約66.25元，短線操作可先在現水平買一注，再在66.5元附近加注，上望90元，止蝕位64.8元；華虹則看首個支持位看135元；若失守，則關注100天線（約128.6元）的支持，上望150元。

撰文：經濟通市場組