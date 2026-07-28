28/07/2026 17:45

市場對人工智能(AI)熱潮帶動的巨額融資需求感到擔憂，隔夜費半指數下跌2.2%，亞洲芯片股今日（28日）亦挫。今日亞洲市場普遍走頹，滬綜指收低1.16%，報3813.31點，創業板重挫7.35%，創2025年4月7日以來最大單日跌幅，深成指也跌4.52%。滬深兩市全日成交額近2.03萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減508億元或2.4%。

外媒指上海國資愛晟納開始生產自研DUV光刻機，預計年內交付中芯國際等主要芯片廠。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7674，與上個交易日4時30分收盤價相同，全日在6.7621至6.7691之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7928，較上個交易日跌17點子，較市場預期偏弱近200點子。

今日新聞精選

1. 市場今日盛傳中國已開始大規模生產自主研發的浸沒式深紫外（DUV）光刻機，預計今年交付予包括中芯國際(00981)(滬:688981)、華虹(01347)(滬:688347)及長鑫存儲在內的主要芯片廠商。《路透》引述知情人士表示，鮮為人知的中國國有企業上海愛晟納電子技術集團正在牽頭進行生產工作，該集團吸納了來自中國頂尖光刻初創公司的團隊。消息人士並指，愛晟納的DUV光刻機預計還需要進一步測試，而且與ASML的競爭機型相比還有很大的差距，不會立即對ASML構成商業威脅。

2. 針對美國就產能過剩問題發起的301調查，中國商務部今日發布《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》（下稱「文件」），以逾萬字澄清有關事實，闡明中方對所謂「產能過剩」相關問題的政策立場。文件強調，出口多、順差大不等於產能過剩。看待產能問題，要堅持全面、客觀、公正的態度。中國商務部政研室主任林衛龍隨後在相關記者會上表示，美國無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利。

3. 國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，介紹「所謂『產能過剩』問題中方立場」有關情況。對於近期一些歐盟國家及機構的領導人對中國貨幣被低估、為中國出口商帶來不公平優勢的問題表示擔憂，中國商務部政策研究室主任林衛龍強調，中國是負責任大國，不會通過匯率貶值獲取競爭優勢；中國製造具有國際競爭力，沒有必要通過匯率低估來促進出口。

4. 國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，國家稅務總局相關負責人在會上介紹，今年上半年，稅務部門累計徵收稅費收入16.7萬億元。其中，稅收收入超過10萬億元，同比增長4.9%。今年上半年，稅務部門徵收個人所得稅同比增長約13%，個稅收入達9000億元，成為全國第三大稅種。

5. 據商務部、外匯局統計，2026年1-6月，中國全行業對外直接投資5964.2億元，同比增長3.8%（以美元計為865.3億美元，增長8.1%）。其中，中國境內投資者共對全球144個國家和地區的6867家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資4530.6億元，下降12.7%（以美元計為657.3億美元，下降9%）。

6. 銀行業理財登記托管中心今日發布《中國銀行業理財市場半年報告（2026年上）》。報告顯示，2026年上半年，理財產品整體收益穩健，累計為投資者創造收益3052億元。其中，銀行機構累計為投資者創造收益379億元；理財公司累計為投資者創造收益2673億元。2026年上半年，理財產品平均年化收益率為2.05%。

7. 比亞迪的「比亞迪迪空間｜鄭州館」微信公眾號上周六（25日）發布海報，以「八月初，有個新朋友想來認識你」等宣傳文字，暗示人形機器人產品將於8月初公開亮相。針對人形機器人目前進展情況，內媒引述比亞迪方面回應稱，計劃8月在「迪空間」亮相發布。「迪空間」是比亞迪打造的新能源汽車科普館，目前主要在鄭州和天津設館。

8. 榮耀手機昨日宣布，全球首款機器人手機榮耀Robot Phone將於8月12日正式發布，並指新機與德國百年電影設備品牌阿萊（ARRI）聯合研發。榮耀今日在橫店正式舉辦影像技術發布會，首度展示與阿萊合作的電影級影像技術路徑，並發布「光智進化律」。發布會後，榮耀手機宣布，截止目前，榮耀Robot Phone全渠道預約量已突破20萬台，超越歷代旗艦產品。

撰文：經濟通中國組