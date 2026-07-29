29/07/2026 08:26

道指和標普500指數周二（28日）上漲。儘管晶片股遭到拋售，但油價持續下跌，仍推動道指大漲，標普500創下歷史新高。

道指收市升537.24點，或1.03%，報52747.32點；標指升15.6點，或0.21%，報7428.78點；納指早段一度大跌逾300點，之後收復部分失地，收市跌55.17點，或0.22%，報24876.91點。

投資者一方面消化最新企業業績，另一方面觀望聯儲局周三（29日）議息結果。在油價回落的同時，可口可樂(US.KO)業績勝預期，並上調全年展望，第二季收入按年增7%至133.8億美元，淨利潤按年增17%，帶動股價升5%。

SK海力士再創上市新低

相反，晶片板塊繼續受壓，市場憂慮人工智能相關資本開支回報、以及中國競爭加劇，令半導體股承接前一日跌勢，拖累納指表現。美光(US.MU)大挫8.9%，AMD(US.AMD)亦跌8.2%。SK海力士(US.SKHY)ADR收市瀉近9%，盤中見128.29美元，再創上市新低。

大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)早段一度大跌5%，低見107.01美元新低，之後從低位反彈，收市升2.6%。特斯拉(US.TSLA)跌0.6%，英偉達(US.NVDA)升0.3%，蘋果(US.AAPL)升近1%，盤中高見342.89美元，市值首次突破5萬億美元。微軟(US.MSFT)升1.1%，谷歌(US.GOOG)升1.9%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.2%。

紐約期油跌4.5%，報每桶約78.88美元；布蘭特期油則跌4.8%，報每桶81.69美元。市場憧憬美伊緊張局勢降溫，並關注霍爾木茲海峽航運受阻風險有所緩和。

市場現時最大焦點轉向聯儲局周三（29日）公布的議息結果。市場普遍預期當局將維持利率不變，但會從聲明與記者會中尋找未來政策路徑的線索。

黃金反彈4100美元關口失敗後承壓。現貨黃金價格一度失守4020美元盎司關口，日內跌幅1.3%，報每盎司4023美元。紐約期金同步走弱，日內跌1.3%，報每盎司4082美元。

日圓弱勢格局未見扭轉

美匯指數在101水平上方窄幅波動，報約101.3至101.6，微跌0.1%。美元兌日圓續於163水平上方偏強，報163.85，升0.1%。日圓弱勢格局未見扭轉。歐元兌美元窄幅上落，匯價在1.135至1.14水平之間反覆爭持，日內微升0.1%。

撰文：經濟通國金組