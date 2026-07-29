29/07/2026 08:59

要聞盤點

1、美股周二（28日）收市個別發展，投資者一方面消化最新企業業績，另一方面觀望聯儲局周三（29日）議息結果；在油價回落、可口可樂(US.KO)業績勝預期並上調全年展望，以及資金持續由高估值晶片股轉向消費與其他板塊的帶動下，道指顯著抽升逾500點，標指輕微上揚，納指則微跌。道指收市升537.24點，或1.03%，報52747.32點；標指升15.6點，或0.21%，報7428.78點；納指早段一度大跌逾300點，之後收復部分失地，收市跌55.17點，或0.22%，報24876.91點。晶片板塊繼續受壓，拖累納指表現。美光(US.MU)大挫8.9%，AMD(US.AMD)亦跌8.2%。SK海力士(US.SKHY)ADR收市瀉近9%，盤中見128.29美元，再創上市新低。

2、特朗普在白宮會晤內塔尼亞胡，緩和對伊朗動武威脅，為進一步開展外交談判鋪路。不過，伊朗周三亞洲清晨再次對駐中東美軍發動飛彈襲擊，並被美軍攔截，紐約期油價格大漲。

3、聯儲局周三將公布利率決定，市場普遍預期當局將維持利率不變，但目前與聯邦基金利率掛鈎的期貨倉位升至歷史最高水平。

4、可口可樂(US.KO)公布第二季度實現淨營收134億美元。期內核心可比每股盈利錄得0.97美元，優於此前預估的0.93美元，本季度的單位箱銷量按年錄得5%的顯著增長，增幅達到市場預期2.47%的兩倍以上。

5、韓國記憶晶片巨頭SK海力士季度營業利潤按年勁增5.5倍，但仍然低於分析師平均預期，令人擔心推動半導體行業大漲的人工智能熱潮可能正在放緩。

6、The Information引述知情人士報道，中國人工智能初創公司月之暗面正尋求取得更多英偉達(US.NVDA)先進的Blackwell系列晶片，以訓練其下一代模型Kimi K4。報道指出，月之暗面在開發最新發布的Kimi K3模型時，已在中國境內使用部分英偉達晶片，其中包括Blackwell系列產品。

7、包括OpenAI與Anthropic在內，來自頂尖AI企業的逾千名員工簽署倡議書，呼籲華府必要時放慢前沿人工智能的發展步伐，防止技術進步過快。另外，據報OpenAI和Anthropic推動美國擴大AI模型審查範圍。

8、兩位OPEC+代表透露，在9月完成最後一次增產後，OPEC+預計將暫停上調石油生產配額。

9、蘋果公司據悉擬大力開拓智能家居市場，計畫推出以Siri AI為核心的家庭中樞設備，以及新一代Apple TV機上盒和升級版HomePod mini。

10、中國商務部發布一份長約1萬字的立場文件，駁斥貿易夥伴有關中國產能過剩的指責，稱產能利用率仍處於合理區間。