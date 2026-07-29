29/07/2026 09:40

ASMPT(00522)現價跌2.9％，報135.5元，以現價計，該股暫連跌6日，累計跌幅21.1％。該股成交約43萬股，涉資6030萬元。

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ASMPT公布，截至今年6月30日止第二季錄得盈利達3.35億元，按季增32.3％，按年則大增1.55倍。經調整盈利則達6.38億元，按季增兩倍及按年增2.54倍，每股盈利80仙。另外，截至今年6月30日止上半年錄得盈利達5.89億元，按年增1.74倍。經調整盈利則達9.73億元，按年增2.31倍，每股盈利1.41元，派中期息每股97仙，較2025年同期的26仙大幅增長2.73倍。

公司上半年銷售收入達89.03億元，按年增42.5％；新增訂單總額127.54億元，按年增85.1％，訂單對付運比率達1.43，為2021年上半年以來最高水平。其中，表面貼裝技術（SMT）解決方案分部新增訂單創新高，半導體解決方案分部先進封裝新增訂單按年倍增。

展望第三季，集團預計收入介乎6.3億至6.9億美元，以中位數計按季增4.8％，按年增46.3％，高於市場預期；新增訂單料按季錄得高單位數百分比增長，主要由TCB及光子業務帶動。

撰文：經濟通市場組