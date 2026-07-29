29/07/2026 10:30

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

據報內地成功量產沉浸式深紫外（DUV）光刻機，消息震撼半導體市場，日台韓股市暴跌重創，費城半導體指數更跌穿關鍵支持位。晶片股全線狂瀉下，對港股板塊將帶來何等衝擊？

外圍氣氛雪上加霜，聯儲局本周召開議息會議，掉期市場反映加息25個基點概率急升至四成。適逢本周四同為港股期指結算日，在加息隱憂與結算效應雙重夾擊下，大市波動風險顯著上升。

此外，科技巨頭業績周重磅登場，市場高度聚焦AI資本支出與回報率。在晶片風暴、業績驗牌與宏觀考驗三重交織下，投資者又應如何應變？

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