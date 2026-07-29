29/07/2026 18:24

鋁價近年受需求帶動，去年因美國加徵鋁關稅至50%，刺激鋁價年底飆升至接近每噸2900美元。進入2026年，鋁價起初因中東戰事波及區內鋁材生產，以及霍爾木茲海峽航運遇阻，鋁價進一步被推高至3700美元以上見四年高，不過盡管美伊緊張局勢仍未平息，但鋁價卻因供應壓力緩解從高位回落，截至7月底報價約在每噸3148美元附近。究竟未來鋁價會如何走，港股兩大鋁業股後市又點睇？專家表示鋁業板塊基本面歸根究底仍然要視乎內地經濟狀況。

上游鋁土礦：中國產量排第三，仍巨量進口填空缺

根據國際鋁業協會（IAI）等權威機構綜合數據，2025年全球鋁土礦總產量約為4.75億至5.32億噸，其中幾內亞為全球最大生產國與最大出口國，去年產量達1.85億噸，其中出口量1.83億噸；其次是澳洲，去年產量約1億噸，其中4500萬噸出口；至於中國排第三，去年產量9300萬噸。

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上述三國合計佔全球產量逾七成。但值得一提的是，中國對鋁礦的需求遠遠超過其他國家，在自身鋁材產量高企的情況下，去年仍進口高達1.65億噸鋁土礦，是名副其實的全球最大鋁材消費國。

若以企業劃分，目前控制全球鋁土礦供應的企業龍頭是澳洲力拓集團（約6200萬噸），其次是以中國宏橋(01378)牽頭的贏聯盟 （SMB-Winning Consortium）（約5000多萬噸），美國鋁業公司（約4300萬噸）排第三，而中國鋁業(02600)（約2200萬噸）位列第四，俄羅斯鋁業(00486)以約1600萬噸則排第五。值得一提的是，目前全球十大鋁土礦供應商之中，中國佔四家。

下游鋁材：中國產量佔全球約六成，美國十大不入

全球2025年原鋁總產量約7378萬噸，其中中國產量達到4420萬噸，佔全球產量約六成。其次是印度5.7%，俄羅斯5.3%，加拿大4.5%。之後是阿聯酋、巴林、澳洲、挪威、巴西及冰島，各佔全球產量1.2%至3.7%不等。

以企業產量排名，中國鋁業連同子公司以逾800萬噸的年產量稱冠全球，中國宏橋以約630萬噸產量緊隨其後。中國國家電投約400萬噸排第三，俄羅斯鋁業約390萬噸排名第四，中國信發集團以340萬噸排名第五。第六至第十名分別為：澳洲力拓集團、中國希望集團、阿聯酋全球鋁業、美國鋁業、及印度韋丹塔資源。中國以壓倒性優勢囊括前三名，並在十大企業中佔一半名額。值得一提的是，美國鋁業產量雖然位列全球十大，但旗下產量主要分布在美國以外地區。因此，美國在世界鋁材生產國排名中十大不入。這或許是特朗普去年對鋁材徵收50%關稅的原因之一，目的是迫使企業在美國設廠產鋁。

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中東鋁材產量不足一成，出口佔全球18.5%

此前美伊局勢導致鋁價飆升至3700美元關口，但事實上中東地區並非鋁材主要出口地。中東地區（以海灣阿拉伯國家合作委員會GCC為主）2025年鋁材產量約660萬噸，佔全球9%。其中最大生產國阿聯酋佔全球3.7%、巴林佔2.2%，兩者產量合計430萬噸，佔中東產量65%。雖然中東產量佔全球不足一成，但由於區內消費量有限，所產鋁材大部分用於出口。去年出口量約420萬噸至450萬噸，僅次於中國約976萬噸，佔全球18.5%左右。其主要出口市場主要在歐美及日本；去年，歐美的進口鋁材中，中東GCC國家佔比約兩成，佔日本的比例更高達25%。因此，中東戰事及霍爾木茲海峽航運受阻，對發達國家的鋁材供應、以致全球鋁價均造成一定的影響。

聶振邦：鋁材價格最終看供需，中東戰事影響料短暫

雖然市場預期，隨著AI設備需求持續增加，加上銅價昂貴，市場有以鋁代銅的趨勢，或將帶動鋁材需求上升。惟當AI設備股股價不斷創新高時，鋁業股表現卻反其道而行不斷低走，港股兩大鋁業龍頭中國宏橋及中國鋁業股價上半年分別累跌約25%及30%。

高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然AI設備需求增加對鋁價有一定幫助，但目前AI方面對鋁材需求量佔比相當小。目前鋁材最大用途為汽車生產與房屋用途，兩者合計佔鋁材總量四成；其他主要用途包括食品及包裝、光伏及可再生能源基建，以及電力傳輸等，而AI基礎設施及數據中心所用鋁材佔總需求不足1%。

從市場需求來看，由於中國是目前世界上鋁材消耗最大的國家，內地經濟發展對鋁的需求起到決定性作用。房屋和汽車是鋁材需求最大的兩個組別，但由於中國樓市持續低迷導致地產商不願推盤，汽車行業亦因過去幾年「捲」銷量致市場逐漸飽和，再加上內地第二季度經濟增速低於預期，是鋁業近期變得低迷的主要原因。

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與此同時，市場普遍預料9月加息0.25厘，更不排除一次過加息0.5厘的可能性，消息不利金屬及有色金屬價格走向，現時金價已經跌至4000美元邊緣，聶振邦指出貴金屬和有色金屬價格也會影響鋁材定價，因此預計美聯儲鷹派路線對鋁價亦產生利淡壓力。

如果從供應面來看，中東戰事趨緊自然會推高鋁價，不過聶振邦認為這種情況未必能長久維持，因為美伊此前已經訂立停戰框架，預料霍峽將逐步重開，即使美伊關係仍有衝突，但對鋁價的影響將逐步降低。

龍頭鋁業股低位見彈，中鋁有望追落後

港股兩大鋁業股中國宏橋及中鋁的產業規模在全世界首屈一指。聶振邦表示，雖然兩企均銷售鋁產品，但中鋁主要是供應固態鋁塊或鋁合金，而中國宏橋主要是液態鋁。不過，兩者的主要九成以上的市場均在內地，因此內地的經濟表現與鋁材的供需對企業影響巨大。當中，中國宏橋外銷稍多，約有9%產品外銷，其中2%銷往北美。

聶振邦指，兩大鋁業股股價近月受壓，股價累積回調不少，期內美國鋁業股價同樣低走。不過，近期兩者低位開始見反彈，其中中國宏橋反彈幅度較大，自低位19.57元起，最多累升約兩成。不過，短期持續上升的空間不多，預料在25元附近有阻力不少。而中鋁自低位7.29元開始，至今累升約一成多，相信較大機會追落後，預料股價阻力在10元附近，意味著仍有約兩成的潛在升幅。

撰文：經濟通市場組記者佘詩偉