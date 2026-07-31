30/07/2026 08:47

要聞盤點

1、美伊局勢有進一步升級的可能，美股周三（29日）遭遇重創，三大指數全面收跌，道指重挫1153.18點，或2.19%，報51594.14點，創下自2025年4月以來的最大單日跌幅；標指跌112.63點，或1.52%，報7316.15點；納指跌433.97點，或1.74%，報24442.94點。中國金龍指數升110點。日經指數開報61454點，無升跌。

2、伊朗對駐約旦美軍發動突襲式彈道飛彈攻擊，美國總統特朗普表示美國將對伊朗「重擊」，並強調「該美國出手了」。言論引發中東局勢緊張，原油期貨大漲逾7%。知情官員預測美伊戰爭將持續至少數月。

3、聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變，但內部出現明顯分歧。FOMC以9票對3票通過決議，三位反對官員主張加息25基點，而會後聲明內容與上月會議聲明內容幾乎完全相同。聯儲公布利率決定後30年期美債孳息率飆至19年高位。

4、聯儲局主席沃什在會後記者會強調，將在必要且適當情況下毫不猶豫採取行動，但未提供明確前瞻指引，延續減少預示未來政策意圖的溝通方針。

5、Meta公布2026年第二季業績，整體收入勉強超出預期，惟每股盈利大幅遜色，第三季指引低於華爾街估計，盤後股價一度急挫逾9%。

6、微軟上財季雲業務收入同比大增43%，創四年最大增幅並超過分析師預期，新增數據中心租賃承諾超過1300億美元。微軟股價盤後大漲逾8%。

7、月之暗面F輪融資超目標金額三倍多，此輪提前關閉，原定8月開始的G輪（Pre-IPO輪）已提前展開，投前估值升至500億美元，報道稱認購非常踴躍。

8、長江存儲否認有關美國專利商標局裁定其專利無效的消息，稱公司對美光科技的專利侵權訴訟仍在審理中。

9、韓國財政部召開緊急會議，承諾採取更多措施穩定股市並限制散戶參與槓桿ETF交易。摩根大通認為韓國股市槓桿ETF平倉潮接近尾聲，目前倉位頗具吸引力。

10、智能駕駛運動控制技術開發商拿森科技(02261)今日至下周二（4日）招股，計劃全球發售5759.45萬股，每股作價介乎10.42元至11.18元，集資額最多達6.44億元，每手100股，入場費1129.27元。公司預期於下周五（7日）掛牌，聯席保薦人為中銀國際及海通國際，無基石投資者，今年首季蝕5488萬人幣。