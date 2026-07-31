30/07/2026 17:15

美國聯儲局一如預期維持利率不變，但以9票贊成對3票反對通過，內部出現明顯分歧，聯儲局主席沃什會後重申將毫不猶豫採取行動應對通脹。本港三大發鈔行維持最優惠利率（P）不變，地產股今日股價普遍變動不大，近日持續強勢的銀行股則曾見回吐，其中渣打(02888)更曾跌逾3%，惟最終收復大部分失地。市場對利率走勢看法較分化，銀行股及地產股暫缺乏方向，應如何部署？

（iStock圖片）

聯儲局以9對3票維持利率不變 沃什：將毫不猶豫採取行動應對通脹

聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變，但內部出現明顯分歧。聯邦公開市場委員會(FOMC)以9票對3票通過決議，三位反對官員主張加息25基點，而會後聲明內容與上月會議聲明內容幾乎完全相同。按以往慣例每當議息多於兩名票委出現異議，下一次議息出現息率轉向機會通常較高。

聯儲局主席沃什會後見記者時指，通脹已高於聯儲局目標逾5年，可能給市場留下聯儲局默認通脹目標高於2%，但他重申，當局的通脹目標只有一個，就是2%，不存在軟性隱性目標。沃什強調，將在必要且適當情況下毫不猶豫採取行動，但未提供明確前瞻指引，延續減少預示未來政策意圖的溝通方針。

聯儲局主席沃什（AP圖片）

經絡：倘通脹數據再度飆升 聯儲局年內或啟動一次「防禦性」加息

本港三間發鈔行維持最優惠利率(P)不變，滙豐銀行宣布維持最優惠利率於5厘水平，而渣打香港及中銀香港亦分別宣布維持P於5.25厘及5厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國6月份非農新增職位僅錄得5.7萬，遠低於市場預期的11萬。另一方面，通脹亦有所回落，美國6月份消費者物價指數(CPI)按年增長3.5%，核心CPI則按年增長2.6%，兩者升幅均低於市場預期，削弱了加息的迫切性。但需注意，新任聯儲局主席仍堅持2%的長期通脹目標，加上近期地緣政治局勢再度升溫，若未來通脹數據再度飆升，聯儲局年內不排除仍有機會啟動一次「防禦性」加息。因此，後續須密切關注通脹數據的走勢。

香港方面，今日一個月銀行同業拆息(HIBOR)報2.68厘，曹德明表示，以現時一般新造H按計劃為H+1.3%及封頂息率3.25厘計算，HIBOR需要跌穿1.95厘以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。但美息仍未回落，而本港銀行體系總結餘維持約541億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR短期內大致於2厘至3厘區間徘徊，H按業主短期內仍需以封頂息率供樓。有意置業人士若想即時慳息，可選用三間大型銀行推出的2.73厘定息按揭計劃，較H按計劃低52點子，變相提早減息，節省更多利息開支。不過，美國利率及貨幣政策走向仍存在不確定因素，建議供樓人士須有長遠穩健的財務計劃。有意置業者在入市前，亦應定期關注利率走勢，申請按揭時避免借到盡，預留充足資金，並根據自身能力選擇合適及可負擔的物業。

花旗上調今年樓價升幅預測至12% 首選太地領展新地

值得一提，花旗上周發表研究報告，預期香港零售在2026年上半年表現強勁後於下半年領先，預測2026年零售物業租金持平。另外，上半年新樓成交量按年升34%至22年高位，發展商銷售額升95%。在可售單位處於4年低位下，該行將2026年樓價升幅預測由升8%上調至升12%。在零售展望優於預期下，住宅及中環寫字樓的強勢符合市場預期，該行2026年下半年偏好順序為零售優先，其次為中環寫字樓、住宅，然後其他寫字樓。股份首選太古地產(01972)、領展(00823)、新鴻基地產(00016)。

該行估計2026年香港零售銷售將超過4000億元以上，受惠於旅客入境、非可選消費穩定、奢侈品需求旺盛、本地經濟擴張及人民幣/港元走強。預期商場零售現貨租金可在2026年下半年開始復甦，同時考慮到高續約租金周期於2026年結束，預期商場零售租金調整將於2027年起見底。

渣打上季稅前多賺2%增派息兼回購 券商料滙控上季稅前多賺50%

另外，渣打昨日公布業績，第二季列帳基準除稅前溢利按年增2%至23.34億美元，勝市場預期，中期息增66%至每股20.4美仙。另集團上調全年收入指引，按固定匯率基準計算並撇除主要重大項目後，經營收入按年增幅將由原來約為5%至7%範圍的低端，上調至5至7%範圍的中間數，集團又啟動新一輪10億美元股份回購。

另滙控(00005)將於8月4日公布2026年度中期業績，綜合多間券商預測顯示，普遍預期集團第二季列帳基準稅前利潤為95.08億美元，按年升約50.3%。其中高盛預期滙控基礎稅前利潤將達到102億美元，按年增25%，按季增2%，另預期信貸成本將於2026年第二季正常化，並將公布15億美元的股份回購，將目標價由165元上調至181元，並予「買入」評級。摩通亦調升滙控目標價近一成，由182元調升至200元，維持「增持」評級。摩通預期，滙控今年第二季盈利將維持穩定增長，因更強勁的銀行業務淨利息收入帶動，但部分受信貸成本上升所抵銷。整體而言，預計稅前利潤將維持7%按年增幅。

溫鋼城：沃什不願加息惟渣打滙控仍可候低吸 地產股料區間上落

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，沃什盡可能不會加息，不過在言論上會相對鷹派，這是為了保住美元地位，事實上，美匯指數在其上任以來都保持在100以上，甚至曾高見101.8，眾所周知美國債務纏身，若他實行較寬鬆政策而言論上很鴿，美元一定大跌，到時美國就很難借錢，相反現時他手軟而口硬，資金仍願意流入美國。而因沒有實質加息，等於在債息上做了工夫，10年期債息現正挑戰4.7厘，其實與加了息差不多，只不過加得較溫和，外面的貸款利率都是據此調整。其實，銀行股之前已有炒作，早料其就算不加息言論也偏鷹，但見其今次原來「流流地」沒那麼積極考慮加息，故銀行股今日稍為回吐，其中渣打近日高見237元，短期或回至昨日（29日）低位約217元，該處也是成交密集區及橫行區底，若對未來利率有信心，可繼續於該處部署。而滙控若跌穿10天線，回至20天線附近約158元，也有一定值博率。

至於地產股，溫鋼城指，在聯儲局看似稍為偏鷹下，股價已有些壓力，但因之前跌過，暫不見明確方向。因市場對利率走勢看法較分化，暫不覺有甚麼大事，地產股短期有機會於區間上落，以恒地(00012)為例，近期約於25元有較好支持，約33元有阻力，暫可於此區間炒上落。相信10年期債息也不會升太多，若債息稍為回落，地產商發債會較容易，利息條款也較低，恒地有機會再挑戰33元附近。

溫鋼城又指，暫難料聯儲局9月會否加息，但應傾向不加息，之所以難以預料，因中東局勢不明朗，特朗普昨晚稱將有大型襲擊，會令伊朗付出沉重代價，若真爆發大規模戰爭，油價再挾上去，不排除聯儲局被迫加息，但以現階段情況暫未需加息，就算今年加到息也應只加一次。另外，以往聯儲局通常「傾掂數」才投票，今次卻有3個委員投反對票，證明沃什控制不到全部委員決定，故未來會否加息亦難料。

地產股今日股價普遍變動不大，新地升0.41%收報121.9元，恒地升0.56%報28.78元，長實(01113)升0.25%報48.54元，信置(00083)跌0.28%報10.78元，新世界(00017)跌0.73%報6.82元，嘉里建設(00683)升0.1%報19.99元，希慎(00014)升0.87%報18.55元，恒隆地產(00101)升0.67%報7.55元，太古地產升1.94%報24.22元。銀行股則升跌不一，滙控跌0.12%報164.5元，渣打跌0.17%報231元，中銀香港(02388)升0.29%報52.35元，東亞(00023)升1.85%報16.48元，大新銀行(02356)升0.6%報15.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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