30/07/2026 12:09

哈薩克國營鐵路營運商哈薩克鐵路運輸公司（Kazakhstan Temir Zholy，簡稱KTZ）據報計劃於2027年第一季，在哈薩克阿斯塔納國際交易所、倫敦證券交易所及香港交易所進行三地上市。該公司已於股東大會翌日向港交所提交上市申請。

據哈薩克媒體報道，有關上市計劃是根據該公司6月29日股東大會後發布的文件。知情人士透露，是次首次公開招股（IPO）集資額可能超過10億美元。集資所得將用於新建鐵路基礎設施、擴大鐵路運力、償還債務及補充營運資金。

根據畢馬威會計師事務所的報告，KTZ在哈薩克鐵路貨運市場佔有主導地位，預計到2027年將佔全國鐵路貨運總量約80%，年運輸貨物達3.2億噸，同時運送旅客1,330萬人次。

負責是次上市事宜的機構包括花旗、摩根大通及法國巴黎銀行，中金公司則擔任保薦人。KTZ由哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna全資擁有，營運該國的幹線鐵路網，並擁有當地規模最大的機車及鐵路車輛車隊。

初步招股文件顯示，KTZ計劃將集資所得用於建設長272公里的Bakhty-Ayagoz鐵路線及相關基建，以開通通往中國的新鐵路邊境口岸，目標將跨境貨運能力從每年約5000萬噸提升至約1億噸。公司亦計劃對鐵路基礎設施進行全面升級，並將部分資金用於償還債務。

財務數據方面，KTZ去年收入為56.46億美元，按年增長27.41%，毛利率擴至30.2%；年內利潤為7.18億美元，按年激增1.14倍。公司提供連接哈薩克生產中心與中國、中亞、俄羅斯、里海地區及歐洲的重要陸路運輸通道。

上月行政長官李家超率領代表團訪問哈薩克期間，曾到訪Samruk-Kazyna並與其行政總裁會面，討論了KTZ可能在香港等地上市的準備工作。

撰文：經濟通採訪組