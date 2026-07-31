30/07/2026 13:55

滙豐控股(00005)將於8月4日公布2026年度中期業績，綜合多間券商預測顯示，普遍預期集團第二季度列帳基準稅前利潤為95.08億美元，以去年第二季錄得63.26億美元作比較，按年升約50.3%。分析指，預料市場對滙控是次中期業績表現看法較正面，亦有機會恢復股份回購計劃，惟料股價或將高位盤整，「短期內未必咁快有能力創新高」。

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伍禮賢：料維持派息每股10美仙，或恢復股份回購

光大證券國際證券策略師伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，市場對是次滙控即將發布的中期業績看法比較正面，預期收入有機會維持較溫和的增長，在利息收入方面，受惠於期內港元拆息回升，料其利息收入按年錄得單位數增長；而非利息收入方面則成為帶動是次業績增長的最大主要動力，並指出全球股市表現也比較理想，將會帶動佣金及經紀業務面的收入，料將會有不錯的增長趨勢。

對於會否恢復股份回購計劃，他指出，市場對此非常關注，亦預期是次中期業績有機會恢復股份回購計劃，但料其金額未必會馬上恢復至以前的水平，或會先用比較小的回購金額，再逐步恢復至較高的水平，亦料是次將會維持派息0.1美元。

料私有化恒生後有助提升每股盈利，股價或將高位盤整

今年初滙控完成恒生銀行私有化，他表示，在滙控私有化恒生後，恒生的收入能完全反映在滙控的帳面上，預料或能提升滙控的每股盈利約1%至2%，並預期未來滙豐及恒生的整合將會繼續進行，兩者結合旨在發揮協同效應以及節省成本，但考慮到滙豐龐大的企業規模，當中所節省的財務成本，佔其整體規模的比例預計不會很大，並指滙豐與恒生部門之間的協調運作將是未來的重點之一。

對於未來滙控股價表現，他指出，股價表現最直接取決於最新公布的業績數據，是高於還是低於市場原本的預期，並指美股及環球資本市場表現是主導滙豐等大型銀行股價的最關鍵因素，並指只要美股與外圍股市保持強勁，能有助滙豐等大型銀行的非利息收入，現時美股目前處於高位，且波動性增加，投資者需留意相關風險，而地緣政治局勢持續緊張，可能推高油價，進而對全球經濟造成損害，料股價或將高位盤整，「短期內未必咁快有能力創新高」，若美股後續能進一步創新高，將有助帶動滙控股價繼續向上。

高盛上調滙控目標價至181元，料次季重啟15億美元回購

高盛發表研究報告，預期滙控基礎稅前利潤將達到102億美元，按年增25%，按季增長2%，料季度錄得增長，受惠於信貸成本降至40個基點，因為該行預計不會再就中東衝突計提額外撥備，而首季的高撥備亦受一筆重大一次性信貸相關費用影響，將港股目標價由165元上調至181元，滙控倫敦目標價亦由1700便士上調至1725便士，並予兩者「買入」評級。

高盛續指，料其銀行業務淨利息收入應可按季增長3%，受惠於HIBOR略為上升。抵銷因素方面，該行預期非銀行業務淨利息收入在首季季節性強勢後將有所放緩，亦預期投資者焦點很可能繼續放在財富管理業務，尤其是中國跨境監管規定的任何最新進展，以及其對財富資金流入的潛在影響、整體財富管理前景，以及較高利率環境會否帶動淨利息收入指引上調。

高盛指出，鑑於利率環境較高且預期利率將更長時間維持高位，將滙控2026-2028年淨利息收入預測分別上調0.4%、2%及2%，預期市場將重點關注2026年銀行業務淨利息收入指引，以及在較強利率前景及HIBOR改善背景下可能出現的上調。

高盛表示，滙控信貸成本應會下降，預測第二季為40個基點，對比2026年第一季的52個基點。該行不預期會再就伊朗衝突計提額外撥備，而首季的高撥備亦受一筆重大一次性信貸費用影響，該費用不太可能重現。因此預期信貸成本將於2026年第二季正常化，亦預期滙控將於本季恢復股份回購，預測2026年第二季將公布15億美元的股份回購。

摩通調升滙控目標價至200元，料次季盈利穩定增長

摩根大通報告亦調升滙控目標價近一成，由182元調升至200元，維持「增持」評級。摩通預期，滙控今年第二季盈利將維持穩定增長，因更強勁的銀行業務淨利息收入帶動，但部分受信貸成本上升所抵銷。整體而言，該行預計稅前利潤將維持7%按年增幅。

摩通上調對美國息率以及HIBOR預測，並指香港貸款增長已復甦，儘管預期滙豐貸款增長將落後於同業，但仍為其淨利息收入帶來上升動力。至於中國限制境外直接投資（ODI）規則，該行相信對次季淨新增資金流入和財富管理費用影響有限，但長期影響仍不明朗，但中國亦已放寬了對企業跨境活動部分限制，並加快人民幣國際化進程，或利好非淨利息收入。

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢