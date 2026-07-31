30/07/2026 19:18

特區政府正制定香港第一個《五年規劃》，今年《施政報告》亦即將出台。德勤對上述兩份文件將提出四方面的政策建議，涵蓋北部都會區、創新科技、國際金融中心及區域聯動。

（柳英傑攝）

建議將香港打造成為「亞洲資本共同市場」

德勤中國華南區主管合夥人歐振興於記者會表示，香港擁有豐富私人資本和成熟的上市市場，但創科資金鏈仍有斷層，部分具潛力企業或會流向其他市場。德勤建議將香港打造成為「亞洲資本共同市場」，為區內企業提供涵蓋私人融資、股份二級交易、成長企業板塊及主板上市，以至債券等不同渠道的完整、多層次資本形成平台。

德勤強調，透過持續引入私人投資者、家族辦公室和創投基金等長期資本，並更好結合私人資金與創科產業，香港可形成一條支持科研成果、創業融資、成長發展以至公開上市的資金鏈，提升價格發現、股權流動性及激勵效果。

倡與北京證券交易所探索建立「京港成長市場合作機制」

歐振興指出，為強化GEM作為亞洲成長企業融資平台的定位，德勤建議與北京證券交易所探索建立「京港成長市場合作機制」，例如推出亞洲成長企業試點計劃，並在監管和市場條件成熟後推動「京港成長通」以連接內地專精特新企業、亞洲成長企業及國際資本。針對成長企業在掛牌後面對「低關注、低交易、低估值」的情況，德勤認為應建立分層式流動性機制，配合交易費用減免及加強投資者關係披露，促進更多市場中介機構參與，以確保制度具商業及可持續性。

為加強與內地、東盟、中亞及中東資本市場的合作，德勤提出一系列具體措施，包括建立策略性認可交易所及披露互認機制、持續推動交易所買賣基金（ETF）與房地產信託基金（REIT）等產品跨境互掛、支持第二上市和雙重主要上市，以及推進「總部＋上市＋財資」一體化發展。

建議政府協助家辦背後的家族企業創始人，對接本地產業翹楚和領袖

德勤中國香港稅務與商務諮詢主管合夥人劉明揚表示，隨著本地家辦數目持續增加，其背後的家族企業的資本及所能帶來的經濟動力不容忽視。

德勤建議政府主動協助已落戶家辦背後的家族企業創始人或資產擁有者，對接本地產業翹楚和專業領袖，讓其資金能更快、更有效發揮影響力，例如可以成為支持初創企業發展的「耐心資本」，或以慈善形式支持教育、醫療和環保等領域。同時，香港亦可設立「家辦專業資格」認證制度，制定一條清晰嘅「人才發展路線圖」，引導從業者逐步提升專業能力。

為新能源、科技及金融等重點行業推出專項「出海行業包」

呂志宏表示，內地企業「出海」時面對的監管環境、技術標準及本地化要求因行業而異，德勤建議「內地企業出海專班」可為新能源、科技及金融等重點行業推出專項「出海行業包」，協助企業掌握跨境融資結構、合規要求及供應鏈管理。除了加強與內地商務部、省市政府及行業協會的轉介機制外，香港亦可深化與主要海外仲裁機構的合作。

為進一步促進大灣區規則及標準銜接，德勤建議在金融科技、綠色建築及新能源等新興領域建立更多互認標準，並推動在合規核查、金融結算等場景建立系統化的數據互通安排，減少企業重複申報的行政負擔，讓跨境業務更高效順暢，亦凸顯香港的制度優勢和專業價值。

建議政府牽頭成立北都產業基金

德勤中國戰略與經濟諮詢合夥人江偉軒指出，北部都會區下一個五年，應定位為國家企業「雙向出海」的戰略基地。未來五年是北都從基建動工走向產業動能的關鍵窗口，衡量標準應從「招商簽約面積」轉為「產業價值密度×產業動能」。

為此，德勤建議提升公私營合作，由政府牽頭成立產業基金，以政府資金帶動私人資本，並圍繞出海產業集群進行組合投資，涵蓋中試平台、跨境數據樞紐等關鍵設施。專責項目公司可靈活運用股份、債券及土地，吸引市場資金。

另外，江偉軒指出，園區公司已逐步設立，現在要從建設者升級為推動者，並進一步賦權園區公司主動推動政策創新，成為跨境制度突破的先行者，並聚焦重點產業打造集群，提供一站式服務，助企業處理合規、認證和市場對接，讓落戶與出海無縫銜接。北都的獨特優勢在於打通制度關卡，認為政府要推動人流、物流、資金流、數據流互通試點，包括生物樣本跨境通道及科研數據常態化，讓北都成為全國唯一具跨境制度優勢的創科集中地。同時加快大學城首期用地，構建政府、產業、大學、研究、投資一體化的生態圈。

政府可集中資源支援新興領域企業中試、認證及成果轉化

呂志宏表示，「十五五」規劃明確將深化拓展「人工智能+」列為重點戰略，而推動數字與實體經濟融合的關鍵在於實際應用。

政府亦可在現有合作框架上，探索擴展大灣區跨境數據流通，涵蓋科研和行業數據，同時推動統一的數據分類與流通規則，以更系統化的制度滿足人工智能發展需求。

為促進「新型工業化」，德勤認為在推動傳統產業升級與加快布局未來產業的同時，應強化生產性服務業，包括提升檢測認證、標準制訂及科技融資等專業服務能力。由於生命健康、微電子、人工智能與機械人等新興領域可望成為香港未來增長動力，政府可集中資源支援企業中試、認證及成果轉化，並善用大灣區製造與供應鏈優勢，加快技術落地。

呂志宏指出，香港可推動本地大學與大灣區企業建立更緊密的產學研創新協同，例如優化現行「內地與香港科技合作資助計劃」，提高對具明確商業化路徑的跨境產學研項目的資助比例，以強化科研成果的轉化及落地。同時，應研究調整公共研發資助的評審機制，提升企業共同主導研發項目的比重，藉此引導科研機構以實際應用需求為優先考量，推動需求主導的創科生態。

撰文：經濟通採訪組