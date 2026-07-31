30/07/2026 15:45

美國聯儲局維持利率不變，連續第5次將聯邦基金利率目標區間維持在3.5至3.75厘，本地銀行推出港元定存優惠，搶佔更多港元資金。當中，中資行推出388天存款期，年利率最高3厘；另有數字銀行推出短息優惠，新推一個月高達16厘。

（平安數字銀行網頁截圖）

工銀亞洲新推388天特別存款期，若是300萬元大額存款，基本年利率為2.95厘，若該筆定期存款同時啟用「智安存」，可獲額外0.05厘年利率，最高可達3厘。

平安數字銀行一個月高達16厘

平安數字銀行推出港元定存優惠，由即日起至2026年8月31日，全新客戶憑特定推薦碼成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款帳戶，敘造一個月港元定期存款，首10萬元即可鎖定高達12厘年利率。





另外，由即日起至2026年8月31日，現有客戶於平安數字銀行個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，被推薦人只需使用該專屬推薦碼成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首10萬元即可享有高達16厘年利率。

象象銀行9個月加至3.1厘，一年期3.15厘

象象銀行上調6個月、9個月及12個月港元定存年息分別至3厘、3.1厘及3.15厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

另外，螞蟻銀行上調12個月港元定存年息至2厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新／現有資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組