30/07/2026 17:08

美國聯儲局宣布維持利率不變，但票委當中出現三人異議，市場預期下一次9月議息機會增加，拖累環球股市偏弱。但港股接連攀升加上憧憬政治局會議，期結日內走勢穩陣維持窄幅上落，恒指早段一度高見25971逼近26000關口後有所回落，一度低見25657，午後傳出政治局會議今日（30日）召開後大市借勢回升，最終成功企穩25800關口，全日收報25858，升50點或0.2%，主板成交近3049億元，維持三千億以上水平，但北水連續第六個交易日淨流出，再淨沽超過85億元，六日淨流出接近240億元。國指收報8644，升21點或0.2%。科指收報4803，跌60點或1.3%。

聯儲局主席沃什會後見記者時指，通脹已高於聯儲局目標逾五年，重申通脹目標只有一個就是2%，不存在軟性隱性目標。市場預期後續聯儲局將維持鷹派，金融股走勢有所受壓，但午後政治局會議後內銀股明顯受追捧，盤中四大內銀集體升破歷史新高；建行(00939)升1.6%，報9.36元；工行(01398)升2.1%，報7.64元；中行(03988)升1.1%，報5.54元；農行(01288)升3%，報6.51元。

其餘金融股個別發展；滙控(00005)跌0.1%，報164.5元；友邦(01299)升1.9%，報79.65元；港交所(00388)跌0.1%，報407.2元；平保(02318)升1.3%，報58.7元；國壽(02628)升2%，報28.9元。

環球AI硬件概念沽壓持續，隔晚美國聯儲局放鷹後美股全市統跌，費城半導體指數進一步跌超過5%。今早起亞太股市AI硬件系股份維持走軟，港股相關晶片、AI基建股份跌勢持續；中芯(00981)跌7.7%，報62元；華虹(01347)跌8.3%，報125.5元；瀾起科技(06809)跌6.8%，報251.4元；劍橋科技(06166)跌12.9%，報61.8元；兆易創新(03986)跌1.9%，報428.2元；長飛光纖(06869)跌10.5%，報92元；建滔板(01888)跌7.6%，報29.14元。

美伊局勢有進一步升級的可能，美伊朗對駐約旦美軍發動突襲式彈道飛彈攻擊，美國總統特朗普表示美國將對伊朗「重擊」，並強調「該美國出手了」。言論引發中東局勢緊張，油價大漲逾7%。三桶油集體收高；中海油(00883)升2.9%，報24.18元；中石油(00857)升2.2%，報10.15元；中石化(00386)升1.4%，報4.46元。

政治局會議下僅內銀股反應較大，其餘消費類股及中特估類反應平淡；李寧(02331)跌不足0.1%，報15.26元；安踏(02020)跌不足0.1%，報79.6元；海底撈(06862)無升跌，報11.96元；農夫山泉(09633)升1.5%，報45.56元；神華(01088)升0.6%，報43.72元；中移動(00941)升0.8%，報84.8元。

生科板塊僅次AI系股份成全日第二大淨流出板塊，全日淨流出逾6億元；藥明生物(02269)跌4%，報37.8元；藥明康德(02359)跌0.6%，報157.7元；康方(09926)跌2.6%，報93.2元；信達生物(01801)跌1.8%，報88.1元；百濟神州(06160)跌1.5%，報196.1元；科倫博泰(06990)跌3.3%，報481元。

恒指兩大升幅股份依次為新東方(09901)及京東物流(02618)；新東方全年度多賺逾一成，帶動股價收升18.8%報47.44元，成交7.08億元；京東物流收報15.16元，升3.6%，成交3.07億元。

撰文：經濟通市場組