30/07/2026 19:26

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率保持3.5厘至3.75厘區間。本港三間發鈔行維持最優惠利率（P）不變，滙豐銀行宣布維持最優惠利率於5厘水平，而渣打香港及中銀香港亦分別宣布維持P於5.25厘及5厘。

（資料圖片）

倘通脹數據再度飆升，聯儲局年內不排除啟動一次「防禦性」加息

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國6月份非農新增職位僅錄得5.7萬，遠低於市場預期的11萬。另一方面，通脹亦有所回落，美國6月份消費者物價指數（CPI）按年增長3.5%，核心CPI則按年增長2.6%，兩者升幅均低於市場預期，削弱了加息的迫切性。但需注意，新任聯儲局主席仍堅持2%的長期通脹目標，加上近期地緣政治局勢再度升溫，若未來通脹數據再度飆升，聯儲局年內不排除仍有機會啟動一次「防禦性」加息。因此，後續須密切關注通脹數據的走勢。

HIBOR大幅回落空間有限，料短期於2厘至3厘區間徘徊

香港方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.68厘，曹德明表示，以現時一般新造H按計劃為H+1.3%及封頂息率3.25厘計算，HIBOR需要跌穿1.95厘以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。但美息仍未回落，而本港銀行體系總結餘維持約541億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR短期內大致於2厘至3厘區間徘徊，H按業主短期內仍需以封頂息率供樓。

有意置業人士若想即時慳息，可選用三間大型銀行推出的2.73厘定息按揭計劃，較H按計劃低52點子，變相提早減息，節省更多利息開支。現時選用定息按揭的客戶比例已突破兩成，三間銀行均將其定息按揭計劃的申請日期延長至今年8月31日，指定物業的申請日期，個別銀行更可延長至今年9月30日，在拆息短期內未有大幅回落空間的情況下，料選用此計劃的客戶將持續增加，定息按揭選用比例或有機會挑戰三成。

籲置業者入市前關注利率走勢，申請按揭時避免借到盡

美國利率及貨幣政策走向仍存在不確定因素，曹德明建議供樓人士須有長遠穩健的財務計劃。有意置業者在入市前，亦應定期關注利率走勢，申請按揭時避免借到盡，預留充足資金，並根據自身能力選擇合適及可負擔的物業。

撰文：經濟通採訪組