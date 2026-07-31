31/07/2026 07:42

美國聯儲局議息，一如預期按兵不動，卻引爆股債雙殺，美股三大指數急跌1.5%至2.2%不等，長債遭拋售。這不是市場反應過敏，而是對儲局新主席沃什（Kevin Warsh）的管治風格不滿，正進行微妙博弈。

博弈分勝負前，股債波動難免

此次議息會議最大的爭議，並非利率不變本身，而是內部罕見出現嚴重分歧，三名地區聯儲銀行行長強烈主張加息遏通脹，疊加美伊衝突升溫，推升油價，令市場憂慮剛稍為回落的通脹有掉頭升溫風險。可是，會議聲明遵循沃什的新作風，只以簡短字句陳述事實，不再提供前瞻指引，令市場失去了判斷未來利率路徑的錨。在過去，儲局的前瞻指引是投資者的導航燈，如今這盞燈被刻意熄滅，市場只能在一片迷霧中胡亂摸索。

更令市場不安和憤怒的是，沃什在記者會上重申對2%通脹目標絕不妥協，但在解釋為何按兵不動時，卻歸功於過去幾周的債市自發推升孳息率，增加了借貸成本，已替儲局完成了部分緊縮工作，讓儲局毋須急於行動。這種說法形同將貨幣緊縮的責任和代價，全部推卸給市場本身，讓人懷疑其遏通脹的決心，也損害了儲局的公信力。

面對儲局不作為，市場更憂慮沃什錯判形勢，重蹈儲局四年前對遏通脹反應太慢，需多次大幅加息的覆轍。市場最恐懼的並非加息，而是政策的不確定性，債券投資者要求更高的通脹風險溢價，導致10年期債息升穿4.6厘，30年期債息更升穿5.2厘、近20年來高位。2年期債息反而下跌，形成罕見的「短降長升」曲線陡峭化。

市場通過拋售股債，用行動向儲局施壓和發出強烈訊號：若儲局繼續不作為，又不提供明確的政策啟示時，債市將替儲局推高借貸成本，但代價是股市下跌，而後果是難以預估和不可控，希望倒逼沃什在下次會議時更弦易轍，重新給出明確指引，甚或採取實際行動。

這場博弈適逢碰上投資者對AI股遲遲沒回報的疑慮，令科技股進一步受壓，較易產生極具破壞力的共振效應。在低息環境時，市場願意為AI願景支付昂貴溢價；但當長債息率飊升時，資金成本變貴，投資者對科技股的巨額AI投資變現無期感到失望，資金會毫不留情地撤出，觸發科技股急跌。

在市場與儲局進行博弈，尚未分出勝負前，金融市場短期必然面臨劇烈震盪。由於儲局不給政策方向，市場只能將所有焦點放在即將公布的經濟數據上，如通脹數據、就業報告，一旦數據高於預期，市場會解讀為儲局必須加息而拋售股票；若數據遜預期，則會解讀為經濟衰退逼近而拋售股票。好消息隨時變壞消息，壞消息令情況變得更糟，不斷折騰投資者。疊加油價波動或中東局勢變化，都可能觸發債市和股市大幅波動。

緊盯通脹油價，做好風險管理

這場博弈的結局，取決於兩個關鍵變數。第一是通脹與能源價格的實際走勢。若中東衝突持續推高油價，勢必引發輸入性通脹，市場倒逼加息的壓力將更大，沃什最終可能不得不調整策略。

第二是AI投資能否在可見未來展現明確回報。若科技巨企的資本開支能夠開始轉化為生產力與盈利，科技股估值壓力將緩解；反之，則可能放大利率上升的負面效應。

由於儲局改變了自金融海嘯後與市場加強溝通的遊戲規則，投資者須明白現時市況波動加劇，是政策溝通風格轉變的必然代價，應避免情緒化追漲殺跌。更重要是把決策依據從猜測沃什會說甚麼，轉向盯緊經濟數據與企業基本面。投資者需敬畏市場，嚴守紀律，做好風險管理，才能安然度過這場風暴。